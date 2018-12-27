Футбол
«Ювентус» является хорошей командой. Так было и раньше, но после прихода Криштиану туринцы стали намного лучше. «Ювентус» является претендентом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне, — сказал Месси.
Матч ТВвчера в 14:49
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Мне не нужны перемены. Я в лучшем клубе мира. Вызовы, которые стоят передо мной, обновляются из года в год. Мне не нужно менять команды либо лигу, чтобы ставить новые цели. Я нахожусь в своем доме, в лучшем клубе в мире, нет причин что-то менять.
— Лионель Месси, аргентинский футболистГазета.Ru вчера в 20:06
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Месси: «Не удивлен, что „Реалу“ не хватает Роналду. Так было бы с любой командой»
Sport24.ruвчера в 03:01
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