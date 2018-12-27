Мне не нужны перемены. Я в лучшем клубе мира. Вызовы, которые стоят передо мной, обновляются из года в год. Мне не нужно менять команды либо лигу, чтобы ставить новые цели. Я нахожусь в своем доме, в лучшем клубе в мире, нет причин что-то менять.

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Лионель Месси: «„Ювентус“ стал намного лучше после прихода Роналду»

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