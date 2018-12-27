Футбол

Лионель Месси: «Соперничество с Роналду было классным»
Спорт-Экспресс
вчера в 18:40

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что ему нравилось соперинчество с Криштиану Роналду. Португалец минувшим летом покинул "Реал" и перешел в "Ювентус".
Спорт-Экспрессвчера в 18:40
Лионель Месси
Мне не нужны перемены. Я в лучшем клубе мира. Вызовы, которые стоят передо мной, обновляются из года в год. Мне не нужно менять команды либо лигу, чтобы ставить новые цели. Я нахожусь в своем доме, в лучшем клубе в мире, нет причин что-то менять.
— Лионель Месси, аргентинский футболистГазета.Ru 20:06

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