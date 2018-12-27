Футбол
Лионель Месси: «Соперничество с Роналду было классным»
Лионель Месси: «Соперничество с Роналду было классным»Спорт-Экспресс18:40
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что ему нравилось соперинчество с Криштиану Роналду. Португалец минувшим летом покинул "Реал" и перешел в "Ювентус".
Спорт-Экспресс18:40
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Общество
Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году
В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:21
Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак
Американский лидер Дональд Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено в 18:33
Общество
МВД предложило внести изменения в российские паспорта
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Общество
В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро
Обновлено в 12:22
Кино
Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона
Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.
Обновлено в 19:54
Политика
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Политика
NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу
Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.
Обновлено в 11:07
Космос
Ракету «Союз-2.1а» освятят перед пуском с космодрома Восточный
Ракету-носитель "Союз-2.1а" освятят перед запуском с космодрома Восточный, который запланирован на 27 декабря в 05.07 мск, рассказал РИА Новости представитель Благовещенской епархии иеромонах Венедикт.
Обновлено в 01:46
Политика
Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере
Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено в 19:08
Технологии
«Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram
Поисковик «Яндекс» удалил из выдачи официальный сайт Telegram.
Обновлено в 16:05
Космос
Зонд New Horizons приступил к изучению астероида
Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Сирийские военные пострадали в результате атаки ВВС Израиля
Трое военнослужащих сирийской армии пострадали в результате ракетной атаки Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля на западные пригороды столицы Сирии Дамаска.
Обновлено в 01:24
Футбол
Адвокат Кокорина заявила, что матч с сотрудниками СИЗО не состоится
«Никакого футбольного матча между командой заключённых в лице Кокориных, Мамаева и Протосавицкого и командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось», — написала Стукалова в своём Instagram.
Обновлено в 14:47
Политика
В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду
Обновлено в 18:34
Происшествия
В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию
В Германии девятилетний житель города Цетель вызвал полицию из-за того, что ему не понравились его рождественские подарки, сообщает NDR.
Обновлено в 11:58
Культура
Ведущая «Орла и Решки» сообщила о закрытии проекта и разрыдалась
Обновлено в 20:34
Политика
Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским
Соединённые Штаты не могут и далее быть мировым жандармом, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак.
Обновлено в 18:29
Общество
Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска
В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.
Обновлено в 11:28
Здоровье
Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Экономика
Дальнему Востоку добавили капитала
«ВЭБ.РФ» как единственный акционер фонда увеличил уставный капитал ФРДВ на 10,6 млрд руб.— за счет средств субсидии из госбюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 11:54
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено в 11:37
Общество
Названы самые странные и смешные поисковые запросы россиян в 2018 году
Обновлено в 18:42
Экономика
Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей - с начала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Названы самые востребованные навыки для профессий будущего
Специалисты навали самые востребованные навыки, которые пригодятся россиянам в профессиях будущего.
Обновлено в 20:27
Энергетика
Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году
Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Минобороны представило неоднозначный календарь на 2019 года
Минобороны РФ представило в соцсетях календарь следующего года. Шутливое сообщение вызвало много интереса со стороны пользователей площадки.
Обновлено вчера в 06:56