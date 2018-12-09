Футбол

Лионель Месси: «При штрафных стараюсь соблюдать определенный ритуал»
Sports.ru
00:00

Форвард «Барселоны» Лионель Месси после разгрома «Эспаньола» (4:0) в Ла Лиге прокомментировал свой дубль. Оба гола аргентинец забил прямыми ударами со штрафных.
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Месси: при исполнении штрафных ударов стараюсь соблюдать определённый ритуал

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