Футбол

Лионель Месси: «При штрафных стараюсь соблюдать определенный ритуал»
Sports.ru
00:00

Форвард «Барселоны» Лионель Месси после разгрома «Эспаньола» (4:0) в Ла Лиге прокомментировал свой дубль. Оба гола аргентинец забил прямыми ударами со штрафных.
Sports.ru00:00
с чего всё началось
Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере
», аргентинец стал первым футболистом в истории Примеры, которому удалось записать на свой счёт двузначное количество голов в 13-м сезоне подряд.
Чемпионатвчера в 16:14

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