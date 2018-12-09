с чего всё началось

Форвард «Барселоны» Лионель Месси после разгрома «Эспаньола» (4:0) в Ла Лиге прокомментировал свой дубль. Оба гола аргентинец забил прямыми ударами со штрафных.

Футбол Футбол «Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории «Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.

Футбол Футбол Букмекеры: 79% ставок сделано на победу Манчестер Сити над Челси Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Сити - 79% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, а на победу Челси принято 14% ставок.

Футбол Футбол «Рома» упустила победу в матче с «Кальяри», пропустив на 95-й минуте В концовке матча, на 84-й минуте, «Кальяри» сократил отставание благодаря голу Артура Ионицэ, а на 95-й минуте хозяева сравняли счёт — отличился Марко Сау.

Футбол Футбол «Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном», «Амьен» обыграл «Генгам» В концовке игры отличился хавбек Атем Бен-Арфа. В другом матче 17-го тура чемпионата Франции «Амьен» обыграл «Генгам».

Футбол Футбол Фернандеш: «Локомотив» не устраивает место в таблице чемпионата России Футболистов "Локомотива" не устраивает место, которое команда занимает по итогам первой части сезона чемпионата России, заявил полузащитник московского клуба Мануэл Фернандеш.

Футбол Футбол «Атланта» обыграла «Портленд» и завоевала титул чемпиона MLS "Атланта Юнайтед" завоевала Кубок MLS впервые в своей истории.

Футбол Футбол Хусаинов: в действиях Карасева не было последовательности Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов выразил мнение, что в действиях арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и "Ростовом" не было последовательности.

Футбол Футбол «Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии Берлинская "Герта" обыграла "Айнтрахт" в матче 14-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха» В случае со вторым голом на Салахе сфолили, но он хочет забивать.

Футбол Футбол Мата стал пятым испанцем, забившим 50 голов в АПЛ

Футбол Футбол Комличенко сделал дубль. У него 17 голов в 17 матчах чемпионата Чехии Форвард «Млада Болеслав» Николай Комличенко забил два гола в матче чемпионата Чехии против «Славии» (2:3). 23-летний россиянин, права на которого принадлежат «Краснодару», продолжает лидировать в гонке бомбардиров турнира – у него 17 мячей в 17 играх.