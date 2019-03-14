Футбол
Лионель Месси: Криштиану Роналду и «Ювентус» впечатлилиСоветский спорт 05:50
Криштиану Роналду
|27′
Криштиану Роналду
|48′
|57′
Тома Лемар
Анхель Корреа
Федерико Бернардески
|64′
Леонардо Спинаццола
Пауло Дибала
|67′
|73′
Хуанфран
|77′
Сантьяго Арьяс
Витоло
Марио Манджукич
Биоти Мойсе Кин
|80′
|85′
Хосе Мария Хименес
Криштиану Роналду
|86′
|90′+1′
Витоло
|64%
|Владение мячом
|36%
|84%
|Процент точных передач
|71%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|–
|9
|Отборы
|12
|12
|Фолы
|17
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 5‑3‑2
1
Шченсны
20
Канселу
23
Джан
19
Бонуччи
3
Кьеллини
10
Дибала
33
Бернардески
5
Пьянич
14
Матюиди
18
Мойсе Кин
7
Роналду
3 ×
13
Облак
23
Витоло
24
Хименес
2
Годин
20
Хуанфран
6
Коке
14
Эрнандес
8
Сауль
10
Корреа
7
Гризманн
22
Мората
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Все три гола у итальянцев забил Роналду. Добавим, что в ответном матче с Лионом на счету Месси дубль и две результативные передачи.
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