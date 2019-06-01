Футбол
Лионель Месси: «Хочу закончить карьеру, выиграв что-то с Аргентиной»Спорт-Экспресс 20:01
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что намерен выиграть трофей с национальной командой перед завершением карьеры.
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При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек
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Обновлено в 17:45
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Защита Мамаева пожаловалась на ошибку судьи
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Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
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Обновлено в 02:20
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Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
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Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
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Обновлено вчера в 23:14
Политика
В Госдуму внесли разрешающий ЧОПам охранять аэропорты законопроект
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий аккредитованным частным охранным предприятиям (ЧОП) охранять аэропорты.
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Общество
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Обновлено вчера в 21:00
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Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
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Маас и Помпео ушли от ответов на вопросы о «Северном потоке – 2»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео ушли от ответов по существу на вопросы о «Северном потоке – 2», которые были заданы на пресс-конференции после переговоров на дипломатической вилле «Борзиг».
Обновлено в 06:22
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NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
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Футбол
Семак стал вегетарианцем во время чемпионского сезона
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак принял вегетарианскую диету, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:00
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Американских сотрудников Huawei отправили на родину
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Обновлено в 07:17
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Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
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Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию
Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
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Что касается детей Бритни Спирс, то они проживают не с ней, а с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном.
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