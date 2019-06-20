Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке АмерикиГазета.Ru 03:43

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал ничью с Парагваем (1:1) в матче группового этапа Кубка Америки, передает "Советский спорт". "Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

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