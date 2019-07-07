Футбол

Лионель Месси: «Аргентина превосходила Бразилию и заслуживала финала»ProstoProSport вчера в 12:15

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подел итоги Кубка Америки, на котором его команда заняла третье место. Форвард, удаленный во вчерашней игре против Чили (2:1), заявил, что "альбиселесте" заслуживала большего, чем бронзовые медали, и снова обвинил арбитров в поражении от Бразилии в полуфинале.
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Месси: «Аргентина превосходила Бразилию и заслужила играть в финале Кубка Америки»

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Месси считает, что Аргентина превзошла Бразилию и заслужила быть в финале Кубка Америки

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Экономика

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Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
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Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

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В правительстве Забайкалья произошли новые назначения

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Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

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Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
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Жанна Фриске: Счастье любит тишину

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Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

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Политика

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Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке — 2".
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Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

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Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета

Дирижер Пермского академического театра оперы и балета Валентин Урюпин объявил о своем уходе из труппы.
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Марина Хлебникова призналась, что переживает за дочь

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Эксперты объяснили падение рождаемости в России

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Названы цены на бензин после налогового манёвра

Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.
Обновлено вчера в 19:07
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Маркиньос: «Месси нужно уметь проигрывать»

Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал заявление форварда команды Аргентины Лионеля Месси о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола.
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