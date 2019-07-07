Футбол
Лионель Месси: «Аргентина превосходила Бразилию и заслуживала финала»ProstoProSport 12:15
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подел итоги Кубка Америки, на котором его команда заняла третье место. Форвард, удаленный во вчерашней игре против Чили (2:1), заявил, что "альбиселесте" заслуживала большего, чем бронзовые медали, и снова обвинил арбитров в поражении от Бразилии в полуфинале.
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