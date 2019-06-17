Футбол
«Лион» заинтересовался защитником «Спартака»Metaratings 07:00
Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас попал в сферу интересов «Лиона». Источник L`Equipe сообщил, что «Лион» ищет замену защитнику Ферлану Менди, проданному в «Реал» за 48 млн евро.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
Политика
Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
ВСУ опровергли информацию о захвате территорий возле Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергают данные о том, что военнослужащие отдельной механизированной бригады имени короля Даниила заняли позиции, располагающиеся непосредственно на территории Донецка, называя их фейковыми.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Турбулентность встряхнула Боинг, летевший в Базель
Боинг 737-300, летевший из Косово в Базель, попал в такую сильную зону турбулентности, что из рук стюардессы вырвало тележку с едой и ударило о потолок, после чего тележка упала на испуганных пассажиров.
Обновлено в 10:48
Экономика
Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного»
Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Польский корабль повредили во время учений НАТО в Балтийском море
Польский военный корабль "Гнезно" повредили на учениях НАТО Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке
Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.
Обновлено в 11:26
Общество
Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте
В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения
Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.
Обновлено в 10:49
Футбол
Матч сборных России и Шотландии пройдет в «Лужниках»
Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники» в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, говорится в пресс-службе РФС.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Экономика
Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру России Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 08:12
Экономика
Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности
Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в России к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».
Обновлено в 11:53
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Политика
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса
Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Авто
Стали известны марки с самым молодым автопарком в РФ
Обновлено в 09:16
Общество
Телеведущий Киселев выплатит архитектору 2,5 миллиона рублей
Обновлено в 10:49
Происшествия
На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию
Автомобилисты пожаловались в соцсетях на недавно нанесенную разметку трассы Воронеж — Нововоронеж, где на протяжении почти 40 километров нет ни одного места для обгонов и разворотов.
Обновлено в 11:58
Политика
Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 12:54
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Политика
ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение рейтинга Путина
ВЦИОМ по результатам последнего исследования сообщил о снижении рейтинга президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:53
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100
Эксперт обнаружил "незамеченную", но важную деталь в отчете МАК о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, передает ФАН.
Обновлено в 11:26