«Лион» заинтересовался защитником «Спартака»Metaratings 07:00

Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас попал в сферу интересов «Лиона». Источник L`Equipe сообщил, что «Лион» ищет замену защитнику Ферлану Менди, проданному в «Реал» за 48 млн евро.

Политика Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату» Президент Украины Владимир Зеленский озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).

Армия и оружие ВСУ опровергли информацию о захвате территорий возле Донецка Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергают данные о том, что военнослужащие отдельной механизированной бригады имени короля Даниила заняли позиции, располагающиеся непосредственно на территории Донецка, называя их фейковыми.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Происшествия Турбулентность встряхнула Боинг, летевший в Базель Боинг 737-300, летевший из Косово в Базель, попал в такую сильную зону турбулентности, что из рук стюардессы вырвало тележку с едой и ударило о потолок, после чего тележка упала на испуганных пассажиров.

Экономика Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного» Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».

Происшествия Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.

Общество Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.

Экономика У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.

Армия и оружие На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.

Футбол Матч сборных России и Шотландии пройдет в «Лужниках» Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники» в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, говорится в пресс-службе РФС.

Экономика Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.

Энергетика Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру России Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Экономика Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в России к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».

Политика Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.

Происшествия Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.

Политика Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.

Происшествия На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию Автомобилисты пожаловались в соцсетях на недавно нанесенную разметку трассы Воронеж — Нововоронеж, где на протяжении почти 40 километров нет ни одного места для обгонов и разворотов.

Политика Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.

Происшествия Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Политика ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение рейтинга Путина ВЦИОМ по результатам последнего исследования сообщил о снижении рейтинга президента РФ Владимира Путина.

Происшествия После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ 12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.