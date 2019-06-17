Футбол

«Лион» заинтересовался защитником «Спартака»Metaratings 07:00

Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас попал в сферу интересов «Лиона». Источник L`Equipe сообщил, что «Лион» ищет замену защитнику Ферлану Менди, проданному в «Реал» за 48 млн евро.
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Защитник «Спартака» перейдет в «Лион»

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«Лион» интересуется защитником «Спартака» Айртоном

Sport24.ru06:38
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