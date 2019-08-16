Футбол
«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»LiveSport.ru 16:42
В матче 2-го тура французской Лиги 1 "Лион" на своем поле одержал крупную домашнюю победу над "Анже" — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
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