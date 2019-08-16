Футбол

«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»LiveSport.ru 16:42

В матче 2-го тура французской Лиги 1 "Лион" на своем поле одержал крупную домашнюю победу над "Анже" — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
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«Лион» дома забил шесть безответных мячей «Анже»

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«Лион» дома забил шесть безответных мячей «Анже»

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
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К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

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В России ответили на обвинения Болтона в краже технологий

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Москву в краже технологий для гиперзвукового оружия.
Обновлено вчера в 03:58
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Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

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Командир экстренно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами

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Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321

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При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека

В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
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Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
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