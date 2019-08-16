Футбол
«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»LiveSport.ru 16:42
В матче 2-го тура французской Лиги 1 "Лион" на своем поле одержал крупную домашнюю победу над "Анже" — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
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В МИД Британии осудили ракетные пуски КНДР
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Обновлено в 11:50
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Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях
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Обновлено в 22:09
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Ранее полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении москвички Елены Боголюбовой, задержанной при получении посылки с иностранным препаратом «Фризиум».
Обновлено вчера в 16:55
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:44
Армия и оружие
В России ответили на обвинения Болтона в краже технологий
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Обновлено вчера в 03:58
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
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Происшествия
Командир экстренно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами
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Обновлено в 07:27
Происшествия
Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321
В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
Обновлено вчера в 03:12
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
На Украине внезапно прекратилась разработка вооружений
Минобороны Украины прекратило финансирование программ выпуска БТР-4 и модернизации одного из основных боевых танков.
Обновлено в 06:33
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Общество
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Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено в 22:53
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Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
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Общество
В России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
В организации отметили, что сейчас многие российские предприятия вынужденно переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю из-за финансовых трудностей, что «влечет существенное сокращение зарплаты работников».
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В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»
Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
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Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25