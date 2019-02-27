Футбол

«Лион» вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв «Кан»Советский спорт вчера в 17:22

Лион — Кан
3 – 1
Матч завершён
Кубок Франции, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Люмьер»
13′
Адама Мбенге
Джейсон Денайер
26′
39′
Адама Мбенге
Файсал Фажр
41′
Джонатан Гради
Максвелл Корне
49′
52′
Яссин Бамму
Казимир Нинга
Максвелл Корне
Бертран Траоре
65′
65′
Принс Онианге
Малик Тчокунте
70′
Малик Тчокунте
Мусса Дембеле
73′
Марсело Фильо
77′
78′
Казимир Нинга
Мусса Дембеле
Мартен Терье
79′
82′
Александер Джику
83′
Файсал Фажр
Мемфис Депай
84′
Танги Ндомбеле
Максенс Какере
89′
В матче 1/4 финала Кубка Франции Лион на своем поле переиграл Кан со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Джейсон Денайер (26-я минута), Максвелл Корне (49) и Мемфис Депай (84), а у гостей единственный мяч забил Родрике Нинга (78).
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