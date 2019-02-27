Футбол
«Лион» вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв «Кан»Советский спорт вчера в 17:22
|13′
Адама Мбенге
Джейсон Денайер
|26′
|39′
Адама Мбенге
Файсал Фажр
|41′
Джонатан Гради
Максвелл Корне
|49′
|52′
Яссин Бамму
Казимир Нинга
Максвелл Корне
Бертран Траоре
|65′
|65′
Принс Онианге
Малик Тчокунте
|70′
Малик Тчокунте
Мусса Дембеле
|73′
Марсело Фильо
|77′
|78′
Казимир Нинга
Мусса Дембеле
Мартен Терье
|79′
|82′
Александер Джику
|83′
Файсал Фажр
Мемфис Депай
|84′
Танги Ндомбеле
Максенс Какере
|89′
Лион
Расстановка 4‑3‑3
1
Лопес
23
Тете
6
Фильо
5
Денайер
22
Менди
25
Какере
29
Тузар
24
Диоп
10
Траоре
7
Терье
11
Депай
1
Желязны
21
Гильбер
14
Гради
24
Джику
2
Бесс
10
Фажр
11
Нинга
19
Тчокунте
17
Деменге
7
Кауи
12
Бовю
Кан
Расстановка 5‑4‑1
В матче 1/4 финала Кубка Франции Лион на своем поле переиграл Кан со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Джейсон Денайер (26-я минута), Максвелл Корне (49) и Мемфис Депай (84), а у гостей единственный мяч забил Родрике Нинга (78).
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«Лион» — «Кан». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Кубка Франции 27 февраля 2019 года
LiveSport.ru26 февраля в 03:00
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
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