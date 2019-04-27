Футбол
«Лион» вырвал победу в матче с «Бордо»Чемпионат 16:37
В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Лион». Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Автором первого мяча стал нападающий «Лиона» Мемфис Депай, отличившийся на 14-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:18, Ашберн
Здоровье
Асландзия: часто диабетики отказываются от инсулина, боясь зависимости
Асландзия \: часто диабетики отказываются от инсулина, боясь зависимости Диабетики, для того чтобы излечить себя, прибегают к различным методам, которые отрицательно влияют на их здоровье, сказала Асландзия на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Обновлено в 11:34
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За Микеллу Абрамову, наставницей которой была певица Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 17:29
Наука
Странные захоронения железного века в Оксфордшире
В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод
Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:45
Политика
Российская компания ответила на обвинения в порче нефти
Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Анивском районе в ДТП погиб человек
18+ Сегодня утром за селом Успенским (в сторону Анивы) произошло страшное ДТП.
Обновлено в 19:43
Происшествия
В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа
В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Происшествия
В Нигерии похищены два сотрудника концерна Shell
В Нигерии в результате нападения неизвестных на кортеж были похищены два работника англо-голландского нефтегазового концерна Shell.
Обновлено в 19:41
Здоровье
Минздрав представил итоги диспансеризации 2018 года
Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 миллиона граждан, что составляет 92 процента от запланированного количества, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено в 16:55
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Музыка
Rammstein выпустили новый клип на песню Radio
Немецкая группа Rammstein опубликовала новый клип на историческую тематику.
Обновлено в 12:43
Общество
Идеи с любовью к городу
В прошлом году на воплощение в жизнь идей архангелогородцев из муниципального бюджета было выделено пять с половиной миллионов рублей.
Обновлено в 06:37
Политика
Кандидат на пост главы ЕК выдвинул требования к «Северному потоку – 2»
В отношении «Северного потока – 2» следует применить положения обновленной газовой директивы ЕС, заявил кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер.
Обновлено в 19:29
Космос
В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.
Обновлено в 04:59
Общество
В Архангельске завели дело по «закону о фейках»
Протокол о нарушении «закона о фейках» на одного из организаторов «антимусорного митинга» 7 апреля 2019 г. составлен в Архангельске, сообщает 29.ru.
Обновлено в 19:15
Политика
Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу
В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.
Обновлено в 15:31
Политика
Губернатор Хакасии в четыре раза увеличил зарплату себе и министрам
Постановление, датированное 12 апреля, в четыре раза увеличивает размер доплат к окладу - до 400% от ежемесячной ставки.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Десять человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в сирийкой Ракке произошел двойной теракт, в результате которого погибли не менее восьми человек, среди которых были и члены «Демократических сил Сирии».
Обновлено в 19:47