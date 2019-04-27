«Лион» вырвал победу в матче с «Бордо»Чемпионат 16:37

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Лион». Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Автором первого мяча стал нападающий «Лиона» Мемфис Депай, отличившийся на 14-й минуте.

«Лион» вырвал победу в матче с «Бордо»

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