Футбол
«Лион» в гостях разгромил «Марсель»Sportbox.RU вчера в 16:53
|21′
Мартен Терье
|24′
Максвелл Корне
Марио Балотелли
|31′
Жордан Амави
|34′
Неманья Радонич
Флориан Товен
|46′
Дуе Чалета-Цар
|67′
Лукас Окампос
Валер Жермен
|71′
|75′
Набиль Фекир
Мусса Дембеле
Марио Балотелли
Димитри Пайе
|78′
|83′
Лео Дюбуа
Рафаэл да Силва
|83′
Мартен Терье
Люка Тузар
|84′
Мусса Дембеле
|86′
Максвелл Корне
Кевин Стротман
|87′
|48%
|Владение мячом
|52%
|76%
|Процент точных передач
|81%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|8
|4
|Угловые
|1
|13
|Отборы
|9
|16
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|–
Марсель
Расстановка 4‑3‑3
30
Манданда
2
Сакаи
4
Камара
15
Чалета-Цар
18
Амави
27
Лопес
19
Густаво
12
Стротман
26
Товен
10
Пайет
28
Жермен
1
Лопес
4
Рафаэл
6
Фильо
15
Морель
22
Менди
27
Корне
2 ×
28
Ндомбеле
9
Дембеле
8
Ауар
29
Тузар
11
Депай
Лион
Расстановка 4‑5‑1
«Марсель» на своем поле принимал «Лион» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Счет в матче на 24-й минуте открыл нападающий «Лиона» Максвелл Корне.
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«Судьи во Франции ужасны». Балотелли раскритиковал арбитров матча «Марсель» — «Лион»
Sport24.ruвчера в 19:32
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