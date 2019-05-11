«Лион» в гостях разгромил «Марсель»Sportbox.RU вчера в 16:53

«Марсель» на своем поле принимал «Лион» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Счет в матче на 24-й минуте открыл нападающий «Лиона» Максвелл Корне.

Все про Спорт ру

Футбол «Ювентус» впервые проиграл в серии А с Роналду в заявке «Ювентус» уступил «Роме» в матче 37-го тура чемпионата Италии (0:2). Туринцы впервые проиграли в серии А с форвардом Криштиану Роналду в заявке.

Здоровье Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.

Здоровье Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.

Политика Reuters: Помпео отменил визит в Москву Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.

Происшествия Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге «Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид Стратегический атомный ракетоносец проекта 955 «Борей» «Князь Владимир» стал более скоростным и бесшумным.

Транспорт Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры Камеры ставятся не там, где может произойти ДТП (нерегулируемый перекресток, зебра и т.д.), а там, где водители чаще нарушают скоростной режим: на пустынных перегонах, перед табличкой выезда из населенного пункта, около якобы забытых дорожниками временных дорожных знаков.

Происшествия Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Происшествия В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Происшествия В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.

Экономика Гарантийный фонд Приморья предоставил льготы сельхозпроизводителям В 2019 году при поддержке Гарантийного фонда приморский бизнес сможет привлечь кредиты на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.

Общество Сергея Зверева вызвали в суд. Звезда просит о помощи Редакция Instanews Media получила письмо с просьбой поддержать Сергея Зверева в зале суда.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской не смог решить задачу по математике для шестиклассников Российская артистка отметила, что ее супруг так и не смог решить задачу по математике для шестиклассников.

Политика Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры.

Технологии Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг Участники проекта Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг.

Путешествия Названы самые популярные и бюджетные направления для летнего отдыха Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные места отдыха россиян летом в Европе.

Общество Министр Паздников в 2018 году заработал 3,3 млн руб Супруга министра заработала 632 тысячи рублей за год. Четыре заместителя министра задекларировали в 2018 году по 1,2 млн рублей доходов.

Общество Нескучные будни: читаем Булгакова, отрываемся с «Пошлой Молли» и прощаемся с «Игрой престолов» В программе — встреча с крутым уличным художником из Франции, фильмы про музыкантов, которые невозможно смотреть без слёз, вечер памяти Михаила Булгакова, концерт «Пошлой Молли» и мегавечеринка для фанатов «Игры престолов».

Происшествия На Шри-Ланке заблокировали социальные сети Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.