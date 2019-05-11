Футбол

«Лион» в гостях разгромил «Марсель»Матч ТВ 16:53

Марсель — Лион
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Велодром»
21′
Мартен Терье
24′
Максвелл Корне
Марио Балотелли
31′
Жордан Амави
34′
Неманья Радонич
Флориан Товен
46′
Дуе Чалета-Цар
67′
Лукас Окампос
Валер Жермен
71′
75′
Набиль Фекир
Мусса Дембеле
Марио Балотелли
Димитри Пайе
78′
83′
Лео Дюбуа
Рафаэл да Силва
83′
Мартен Терье
Люка Тузар
84′
Мусса Дембеле
86′
Максвелл Корне
Кевин Стротман
87′
«Марсель» на своем поле принимал «Лион» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Счет в матче на 24-й минуте открыл нападающий «Лиона» Максвелл Корне.
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