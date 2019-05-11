«Лион» в гостях разгромил «Марсель»Матч ТВ 16:53

«Марсель» на своем поле принимал «Лион» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Счет в матче на 24-й минуте открыл нападающий «Лиона» Максвелл Корне.

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