Футбол
«Лион» в гостях разгромил «Марсель»Матч ТВ 16:53
|21′
Мартен Терье
|24′
Максвелл Корне
Марио Балотелли
|31′
Жордан Амави
|34′
Неманья Радонич
Флориан Товен
|46′
Дуе Чалета-Цар
|67′
Лукас Окампос
Валер Жермен
|71′
|75′
Набиль Фекир
Мусса Дембеле
Марио Балотелли
Димитри Пайе
|78′
|83′
Лео Дюбуа
Рафаэл да Силва
|83′
Мартен Терье
Люка Тузар
|84′
Мусса Дембеле
|86′
Максвелл Корне
Кевин Стротман
|87′
|48%
|Владение мячом
|52%
|76%
|Процент точных передач
|81%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|8
|4
|Угловые
|1
|13
|Отборы
|9
|16
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|–
Марсель
Расстановка 4‑3‑3
30
Манданда
2
Сакаи
4
Камара
15
Чалета-Цар
18
Амави
27
Лопес
19
Густаво
12
Стротман
26
Товен
10
Пайет
28
Жермен
1
Лопес
4
Рафаэл
6
Фильо
15
Морель
22
Менди
27
Корне
2 ×
28
Ндомбеле
9
Дембеле
8
Ауар
29
Тузар
11
Депай
Лион
Расстановка 4‑5‑1
«Марсель» на своем поле принимал «Лион» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Счет в матче на 24-й минуте открыл нападающий «Лиона» Максвелл Корне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Гаджеты
Huawei построила 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу
Компания решила построить в Берлине 20-этажный дом, который «завернула» в рекламу смартфона Huawei P30 Pro.
Обновлено в 17:08
Авто
Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы
Обновлено в 06:59
Авто
Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире
Эксперты автомобильного рынка составили рейтинг самых уродливых машин в мире.
Обновлено в 10:44
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Космос
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Украина провела в Черном море учения по захвату судов
Генштаб вооруженных сил Украины провел учения по захвату судов в Чероном море.
Обновлено в 17:35
Происшествия
ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Хоккей
«Бостон» дома обыграл «Каролину» и увеличил преимущество в серии
«Бостон» на своем льду принимал «Каролину» во втором матче серии плей-офф финала Восточной конференции НХЛ.
Обновлено в 17:49
Происшествия
В массовом ДТП пострадали не менее 25 человек в Испании
Из-за массовой аварии в испанской Каталонии получили различные ранение не менее 25 человек.
Обновлено в 18:05
Футбол
Сергей Семак: «Ребята весь сезон пахали и не ныли»
Ребята весь сезон пахали и не ныли.
Обновлено в 16:31
Здоровье
Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет
Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.
Обновлено в 04:33
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Обновлено в 17:08
Гаджеты
HTC представила свой первый в 2019 году смартфон
В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.
Обновлено в 07:27
Футбол
«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Обновлено в 16:35
Происшествия
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ
Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Здоровье
Кардиолог рассказал, как избежать смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты.
Обновлено в 17:17
Политика
Явка на выборах президента Литвы к 9.00 составила 13,5%
Средняя явка на выборах президента Литвы и двух референдумах, которые проходят в стране в воскресенье, на 09.00 по местному времени (совпадает с московским) составила 13,5%, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Главную избирательную комиссию страны.
Обновлено в 03:38
Авто
Компания Citroen готовит автомобиль для миллионеров
Компания Citroen готовит к выпуску авто для миллионеров, новинку представят в 2021 году.
Обновлено в 05:30
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Обновлено в 06:46
Футбол
Александр Ерохин: «Таких эмоций не бывает никогда в жизни»
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что завоевал самый главный трофей в своей жизни.
Обновлено в 14:51
Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00