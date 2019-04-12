Футбол
«Нант» вырвал победу у «Лиона» в домашнем матчеСоветский спорт 16:42
Нант на своем поле принимал Лион и победил со счетом 2:1. Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий хозяев Калифа Кулибали. Сравнял счет в первом тайме Мартин Террьер (41).
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:51, Ашберн
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