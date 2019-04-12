«Нант» вырвал победу у «Лиона» в домашнем матчеСоветский спорт 16:42

Нант на своем поле принимал Лион и победил со счетом 2:1. Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий хозяев Калифа Кулибали. Сравнял счет в первом тайме Мартин Террьер (41).

«Нант» вырвал победу у «Лиона» в домашнем матче

Все про Спорт ру

Наука Новый смертельный грибок поражает пенсионеров по всему миру В больницах по всему миру был обнаружен новый смертельный микроорганизм Candida auris, поражающий в большинстве случаев только людей пенсионного возраста.

Происшествия В Тюмени завершена контртеррористическая операция Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.

Футбол Скончался легендарный игрок «Ливерпуля» Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.

Политика Глава Военного совета Судана ушел в отставку Как отмечается, замглава совета Камаль Абд аль-Мааруфа также ушел в отставку. При этом Авад ибн Ауф объяснил свой уход "неуверенностью".

Происшествия Неизвестный попытался поджечь себя у Белого дома в Вашингтоне Неизвестный мужчина был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя в Вашингтоне у здания Белого дома.

Хоккей Гусев перешел из СКА в «Вегас Голден Найтс» Олимпийский чемпион в составе сборной России Никита Гусев перешел из СКА в клуб НХЛ "Вегас", сообщается на официальном сайте петербургской команды.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Авто Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.

Космос Впервые сфотографированной черной дыре дали имя Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.

Общество Супруга депутата Белоусова возглавила рейтинг богатейших жен чиновников и парламентариев Рейтинг жен высших чиновников и парламентариев несколько изменился — в частности, доход больше миллиарда рублей годом ранее задекларировала только супруга депутата Александра Некрасова, которая была первой в течение трех лет, в этом — только жена Вадима Белоусова.

Общество Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.

Общество Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.

Происшествия Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.

Гаджеты «Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты «ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.

Общество Суд оштрафовал Facebook на 3 тыс. рублей Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 3 тыс. руб. за то, что она не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России, сообщил судья Антон Козырев.

Кино Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС.

Футбол Головин отметил красоту российских девушек У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.

Происшествия Пожар произошел в гаражном комплексе в ТиНАО Пожар произошел в гаражном комплексе в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС в Twitter.