Футбол

«Лион» в гостях проиграл «Нанту»ProstoProSport вчера в 16:46

Нант — Лион
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Божуар»
Калифа Кулибали
11′
Валентин Ронжье
16′
34′
Люка Тузар
Мемфис Депай
41′
Мартен Терье
62′
Марсал
Рафаэл да Силва
78′
Джейсон Денайер
Калифа Кулибали
78′
Энтони Лимбомбе
83′
84′
Максвелл Корне
Набиль Фекир
Энтони Лимбомбе
Лукас Лима
87′
Абдул Уорис
Габриэл Бошилья
90′+2′
Фабио Перейра
Энок Кватенг
90′+4′
Футболисты «Нанта» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции переиграли «Лион». Встреча, прошедшая в пятницу в Нанте на стадионе «Ля Божуар - Луи Фонтено», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Калифа Кулибали и Антони Лимбомбе.
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