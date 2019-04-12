Футбол
«Лион» в гостях проиграл «Нанту»ProstoProSport вчера в 16:46
Калифа Кулибали
|11′
Валентин Ронжье
|16′
|34′
Люка Тузар
Мемфис Депай
|41′
Мартен Терье
|62′
Марсал
Рафаэл да Силва
|78′
Джейсон Денайер
Калифа Кулибали
|78′
Энтони Лимбомбе
|83′
|84′
Максвелл Корне
Набиль Фекир
Энтони Лимбомбе
Лукас Лима
|87′
Абдул Уорис
Габриэл Бошилья
|90′+2′
Фабио Перейра
Энок Кватенг
|90′+4′
|37%
|Владение мячом
|63%
|73%
|Процент точных передач
|86%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|7
|8
|Отборы
|6
|9
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Нант
Расстановка 4‑3‑3
30
Тэтэрушану
25
Кватенг
33
Басила
3
Карлос
14
Траоре
28
Ронжье
19
Туре
18
Мутуссами
12
Бошилья
7
Кулибали
6
Лима
1
Лопес
14
Дюбуа
23
Тете
5
Денайер
4
Рафаэл
28
Ндомбеле
11
Депай
8
Ауар
18
Фекир
9
Дембеле
7
Терье
Лион
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты «Нанта» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции переиграли «Лион». Встреча, прошедшая в пятницу в Нанте на стадионе «Ля Божуар - Луи Фонтено», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Калифа Кулибали и Антони Лимбомбе.
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«Лион» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Франции, проиграв «Нанту»
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«Нант» — «Лион». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч чемпионата Франции 12 апреля 2019 года
LiveSport.ru11 апреля в 03:19
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