«Лион» в гостях победил «Ренн» в матче чемпионата ФранцииРИА Новости вчера в 18:11

"Лион" обыграл на выезде "Ренн" в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Ренне в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. У победителей мяч забил Мартин Террье (86-я минута).

«Лион» в гостях победил «Ренн» в матче чемпионата Франции

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