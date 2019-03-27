Футбол
«Лион» в гостях победил «Ренн» в матче чемпионата ФранцииРИА Новости вчера в 18:11
Джеймс Леа Силики
Жереми Желен
|34′
Адриен Юну
|45′+1′
|74′
Мусса Дембеле
Мартен Терье
М'Байе Ньянг
Ромен Дель Кастийо
|77′
|78′
Марсело Фильо
Мехди Зеффан
|82′
|84′
Уссем Ауар
|84′
Мемфис Депай
Бертран Траоре
|86′
Мартен Терье
|90′+2′
Танги Ндомбеле
|43%
|Владение мячом
|57%
|81%
|Процент точных передач
|85%
|4
|Удары в сторону ворот
|8
|3
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|4
|2
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|7
|13
|Фолы
|19
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ренн
Расстановка 4‑3‑3
40
Коубек
2
Зеффан
20
Ньямси
4
Мешер
5
Думбия
26
Желен
21
Андре
18
Бен Арфа
7
Сарр
23
Юну
22
Дель Кастийо
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
5
Денайер
4
Рафаэл
28
Ндомбеле
29
Тузар
18
Фекир
8
Ауар
10
Траоре
7
Терье
Лион
Расстановка 4‑3‑1‑2
"Лион" обыграл на выезде "Ренн" в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Ренне в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. У победителей мяч забил Мартин Террье (86-я минута).
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