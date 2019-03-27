«Лион» в гостях победил «Ренн» в матче чемпионата ФранцииРИА Новости вчера в 18:11

"Лион" обыграл на выезде "Ренн" в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Ренне в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. У победителей мяч забил Мартин Террье (86-я минута).

«Лион» в гостях победил «Ренн» в матче чемпионата Франции

Все про Спорт ру

Политика СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.

Происшествия Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.

Происшествия У девочки-подростка в петербургском кафе похитили 200 тысяч рублей 15-летняя девочка, жительница Петербурга, стала жертвой неизвестной злоумышленницы, которая подсела к ней в кафе и, воспользовавшись доверием, похитила у нее 200 тысяч рублей.

Политика Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.

Авто Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.

Происшествия Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.

Спорт Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Политика Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.

Космос Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300 Центр подготовки космонавтов Роскосмоса получил в свое распоряжение первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, кадры его полета продемонстрировал телеканал "Звезда".

Политика Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.

Транспорт «Яндекс.Такси» допустил рост цен при лимите работы «уставших» водителей Сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможное повышение цен на тарифы при ограничении времени работы «уставших» водителей.

Происшествия В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 В 07.47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8.

Единоборства Корешков одолел Джаспера на турнире Bellator 219 Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).

Общество Мособлдума выключит подсветку здания в рамках акции «Час Земли» Мособлдума примет участие в 13-й экологической акции "Час Земли" и отключит подсветку здания на один час, сообщили в пресс-службе ведомства.

Экономика Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".

Футбол Месси скучает по противостоянию с Роналду Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".