Футбол

«Лион» в гостях победил «Ренн» в матче чемпионата ФранцииРИА Новости вчера в 18:11

Ренн — Лион
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Рю де Лорьен»
Джеймс Леа Силики
Жереми Желен
34′
Адриен Юну
45′+1′
74′
Мусса Дембеле
Мартен Терье
М'Байе Ньянг
Ромен Дель Кастийо
77′
78′
Марсело Фильо
Мехди Зеффан
82′
84′
Уссем Ауар
84′
Мемфис Депай
Бертран Траоре
86′
Мартен Терье
90′+2′
Танги Ндомбеле
"Лион" обыграл на выезде "Ренн" в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Ренне в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. У победителей мяч забил Мартин Террье (86-я минута).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Лион» на последних минутах вырвал победу у «Ренна»

Спорт-Экспрессвчера в 17:44

Лига 1. Ренн – Лион. Прогноз на матч от эксперта Footballtips

Букмекеры.рф27 марта в 18:08

«Лион» в гостях одолел «Ренн» в матче 30-го тура чемпионата Франции

Чемпионатвчера в 17:40

«Лион» вырвал победу у «Ренна»

LiveSport.ruвчера в 17:58

«Лион» дожал неуступчивый «Ренн»

Евро-футбол.рувчера в 17:38

«Ренн» дома проиграл «Лиону», пропустив в концовке матча

Матч ТВвчера в 17:37

«Ренн» – «Лион»: пробьется ли верх?

Все про Спорт ру27 марта в 16:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Обновлено вчера в 16:17
Хоккей

Форвард «Салавата» оскорблял судей во время матча с «Авангардом»

Обновлено вчера в 17:09
Политика

СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле

Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео

Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Происшествия

У девочки-подростка в петербургском кафе похитили 200 тысяч рублей

15-летняя девочка, жительница Петербурга, стала жертвой неизвестной злоумышленницы, которая подсела к ней в кафе и, воспользовавшись доверием, похитила у нее 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Политика

Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам

Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
Авто

Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N

Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»

Обновлено в 03:40
Спорт

Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России

Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 04:03
Политика

Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья

Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:30
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено вчера в 08:45
Космос

Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Центр подготовки космонавтов Роскосмоса получил в свое распоряжение первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, кадры его полета продемонстрировал телеканал "Звезда".
Обновлено в 04:30
Здоровье

Алла Боголепова о том, почему мы верим во что угодно, кроме науки

Гундосила она страшно, как любой простуженный человек.
Обновлено в 02:26
Политика

Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука

Обновлено вчера в 22:03
Политика

Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено вчера в 15:22
Транспорт

«Яндекс.Такси» допустил рост цен при лимите работы «уставших» водителей

Сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможное повышение цен на тарифы при ограничении времени работы «уставших» водителей.
Обновлено в 04:22
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в РФ

Обновлено в 02:01
Происшествия

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

В 07.47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8.
Обновлено вчера в 23:58
Единоборства

Корешков одолел Джаспера на турнире Bellator 219

Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).
Обновлено в 01:21
Общество

Мособлдума выключит подсветку здания в рамках акции «Час Земли»

Мособлдума примет участие в 13-й экологической акции "Час Земли" и отключит подсветку здания на один час, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 06:11
Политика

Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань

Обновлено вчера в 02:07
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Армия и оружие

Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории

Болгария решила не открывать военно-морские базы НАТО на своей территории.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Футбол

Месси скучает по противостоянию с Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Китайские патрульные корабли вошли в зону у спорных островов Японии

Обновлено в 02:14
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное