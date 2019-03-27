Футбол

«Лион» в гостях победил «Ренн» в матче чемпионата ФранцииРИА Новости 18:11

Ренн — Лион
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Рю де Лорьен»
Джеймс Леа Силики
Жереми Желен
34′
Адриен Юну
45′+1′
74′
Мусса Дембеле
Мартен Терье
М'Байе Ньянг
Ромен Дель Кастийо
77′
78′
Марсело Фильо
Мехди Зеффан
82′
84′
Уссем Ауар
84′
Мемфис Депай
Бертран Траоре
86′
Мартен Терье
90′+2′
Танги Ндомбеле
"Лион" обыграл на выезде "Ренн" в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Ренне в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. У победителей мяч забил Мартин Террье (86-я минута).
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