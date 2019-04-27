Футбол
«Лион» в гостях переиграл «Бордо»ProstoProSport 16:43
Футболисты «Бордо» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Франции проиграли «Лиону». Встреча, прошедшая в пятницу в Бордо на стадионе «Матмю-Атлантик», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по мячу забили Мемфис Депай, Максвелл Корне и Мусса Дембеле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:22, Ашберн
Авто
Блогеры сравнили люксовые кроссоверы в гонке по прямой
Обновлено в 17:04
Происшествия
Детей из «мусорной» квартиры в Ставрополе госпитализировали
Служба опеки забрала двух сестёр трёх и четырёх лет, которые были вынуждены жить в переполненной мусором квартире.
Обновлено в 10:39
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Три новых взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на острове Шри-Ланка в пятницу, 26 апреля. Инцидент произошел в городе Калмунай на востоке страны.
Обновлено в 11:39
Общество
Шеф-повар раскрыл секрет пасхального кулича
Традиционной выпечкой на Пасху является кулич: рецепт его приготовления прост, но главный секрет вкусного блюда - натуральность продуктов и выдержка теста, рассказал РИА Новости бывший шеф-повар Данилова монастыря, эксперт по монастырской кухне Олег Ольхов.
Обновлено в 20:15
Авто
Уникальный Chevrolet Corvette выставили на продажу на eBay
В спорткаре выполненным в кузове шутинг-брейк использовались оригинальные запчасти, а в его разработке принимали участие представители таких фирм как California Glass Bending и Bud’s Garage, Выставленный на продажу Chevrolet Corvette имеет 15-дюймовые колесные диски, топливный бак от Camaro, а также салон с отделкой тканью и винилом.
Обновлено в 12:38
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Экономика
Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли
В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:10
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В США задержали мужчину, бросившего телефон в Трампа
В Соединенных Штатах правоохранители задержали мужчину, который кинул телефон в сторону президента США Дональда Трампа во время его выступления на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианополисе (штат Индиана), передает телеканал NBC.
Обновлено в 20:44
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено в 07:31
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Авто
Высокая скорострельность. Зачем автоматической коробке передач 9 ступеней?
Многие автомобили уже переходят на 8-ступенчатые автоматические трансмиссии. Эти коробки считаются одними из самых экономичных.
Обновлено в 12:00
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 22:45
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Армия и оружие
Китайский «клон» Су-27 поборется с «Черным орлом»
Ранее предполагалось, что J-11D и J-20 займут разные ниши в китайских ВВС (J-20 — потенциально более опасный воздушный противник).
Обновлено в 08:25
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено вчера в 06:50
Авто
Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий
Обновлено в 12:10
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено в 02:17
Политика
Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после встречи с Путиным
Обновлено в 22:56
Политика
Жители Архангельска записали жёсткое обращение к Путину
Группа жителей Архангельской области опубликовала видеообращение к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 21:41
Экономика
Petrobras планирует продать 8 НПЗ в Бразилии и сеть заправок в Уругвае
Совет директоров бразильского энергогиганта Petrobras одобрил план, предполагающий продажу восьми нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии и сеть заправок в Уругвае PUDSA, сообщила компания.
Обновлено в 22:46
Происшествия
В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми
Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
Обновлено в 14:22
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Экономика
У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Общество
Опубликован рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира
Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал доклад с рейтингом стран с самым счастливым и самым несчастным населением в 2018 году.
Обновлено в 12:45
Общество
Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке
Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.
Обновлено в 20:24