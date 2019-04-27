Футбол
«Лион» в гостях переиграл «Бордо»ProstoProSport вчера в 16:43
Футболисты «Бордо» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Франции проиграли «Лиону». Встреча, прошедшая в пятницу в Бордо на стадионе «Матмю-Атлантик», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по мячу забили Мемфис Депай, Максвелл Корне и Мусса Дембеле.
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