Футбол

«Лион» в гостях переиграл «Бордо»ProstoProSport вчера в 16:43

Футболисты «Бордо» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Франции проиграли «Лиону». Встреча, прошедшая в пятницу в Бордо на стадионе «Матмю-Атлантик», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по мячу забили Мемфис Депай, Максвелл Корне и Мусса Дембеле.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Лион» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года. В 2015 году был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football. Отличается высокой скоростью, дриблингом, мощным ударом и техникой обработки мяча.
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