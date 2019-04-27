Футбол
«Лион» в большинстве одержал волевую победу над «Бордо»Sportbox.RU вчера в 16:41
В первом матче 34-го тура чемпионата Франции «Лион» одержал волевую победу над «Бордо». Мемфис Депай вывел «Лион» вперед, однако на его точный удар хозяева ответили голами Жимми Бриана и Николя Де Преви.
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