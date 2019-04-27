Футбол

«Лион» в большинстве одержал волевую победу над «Бордо»Sportbox.RU вчера в 16:41

В первом матче 34-го тура чемпионата Франции «Лион» одержал волевую победу над «Бордо». Мемфис Депай вывел «Лион» вперед, однако на его точный удар хозяева ответили голами Жимми Бриана и Николя Де Преви.
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«Лион» на выезде взял верх над «Бордо»

Газета.Ruвчера в 18:30

«Лион» вырвал победу в матче с «Бордо»

Чемпионатвчера в 16:37

«Лион» вырвал победу в матче с «Бордо»

Sport24.ruвчера в 16:40

Гол Дембеле принес «Лиону» волевую победу над «Бордо»

Советский спортвчера в 16:37

Бордо - Лион - 2:3. Голы и удаление

Матч ТВвчера в 16:58

Футболисты «Лиона» обыграли «Бордо» в 34-м туре чемпионата Франции

РИА Новостивчера в 17:34

Лига 1. «Лион» обыграл «Бордо» и укрепился в зоне Лиги чемпионов. В матче пять голов и удаление экс-зенитовца

Бомбардир.рувчера в 16:36
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Варвара Караулова вышла на свободу

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Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
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В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
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Происшествия

В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»

Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе

Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

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Религия

Православные христиане встречают Великую субботу

У православных христиан наступает Великая суббота, последний день перед Пасхой и время освящения куличей и яиц.
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Происшествия

На Невском проспекте мужчина открыл стрельбу из пистолета

Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Неизвестные оставили угрожающее послание японскому принцу

Неизвестные пробрались в школу, в которой учится внук императора Акихито японский принц Хисахито, и оставили на его столе два ножа.
Обновлено в 02:17
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

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Политика

Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»

Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
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Владислав Третьяк: «Хотелось, чтобы Овечкин снова взял Кубок Стэнли»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился эмоциями от вылета российских хоккеистов из Кубка Стэнли.
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Хоккей

«Каролина» без Свечникова обыграла «Айлендерс» и повела в серии

Обновлено вчера в 22:09
Политика

Суд приговорил Марию Бутину к тюрьме

Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения. Ей зачтутся девять месяцев, уже проведенных в застенках.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
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Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет

Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
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Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Обновлено в 00:55
Армия и оружие

ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено вчера в 09:30
Технологии

На побережье Франции выброшены несколько сотен мертвых дельфинов

Обновлено вчера в 08:32
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии.
Обновлено вчера в 23:56
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Наталья Рудова поделилась секретами быстрого похудения

Актриса Наталья Рудова решила рассказать своим поклонникам в Instagram, какая диета помогает ей держать себя в форме, а также о роли спорта в ее жизни.
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Испытания на людях вакцины от рака толстой кишки прошли успешно

Завершились первые испытания вакцины от рака толстой кишки.
Обновлено в 03:28
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Прапорщик из Екатеринбурга стала главной красоткой Росгвардии

Первый всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии» выиграла прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова.
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Мемфис Депай
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Лион» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года. В 2015 году был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football. Отличается высокой скоростью, дриблингом, мощным ударом и техникой обработки мяча.
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