«Лион» в большинстве одержал волевую победу над «Бордо»Sportbox.RU вчера в 16:41

В первом матче 34-го тура чемпионата Франции «Лион» одержал волевую победу над «Бордо». Мемфис Депай вывел «Лион» вперед, однако на его точный удар хозяева ответили голами Жимми Бриана и Николя Де Преви.

«Лион» в большинстве одержал волевую победу над «Бордо»

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