Футбол

«Лион» в большинстве одержал волевую победу над «Бордо»Sportbox.RU вчера в 16:41

В первом матче 34-го тура чемпионата Франции «Лион» одержал волевую победу над «Бордо». Мемфис Депай вывел «Лион» вперед, однако на его точный удар хозяева ответили голами Жимми Бриана и Николя Де Преви.
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Гол Дембеле принес «Лиону» волевую победу над «Бордо»

Советский спортвчера в 16:37

Футболисты «Лиона» обыграли «Бордо» в 34-м туре чемпионата Франции

РИА Новостивчера в 17:34

«Лион» вырвал победу в матче с «Бордо»

Sport24.ruвчера в 16:40

«Лион» на выезде взял верх над «Бордо»

Газета.Ruвчера в 18:30

Бордо - Лион - 2:3. Голы и удаление

Матч ТВвчера в 16:58

«Лион» вырвал победу в матче с «Бордо»

Чемпионатвчера в 16:37

Лига 1. «Лион» обыграл «Бордо» и укрепился в зоне Лиги чемпионов. В матче пять голов и удаление экс-зенитовца

Бомбардир.рувчера в 16:36
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Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Общество

В Новосибирске двух школьников вызвали в полицию из-за футболок

Автор коллекции футболок, школьник 16-летний Никита Дмитриев, пояснил, что он против стрельбы в школах, коллекция была посвящена «Колумбайну», чтобы привлечь внимание к этой проблеме.
Обновлено в 00:02
Наука

Манипулятор со структурой позвоночника научили сопротивляться кручению

Структура из чередующихся 3D-печатных «позвонков» позволяет манипулятору изгибаться в двух направлениях и сопротивляться кручению.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

На ВДНХ загорелся отреставрированный за 1,2 миллиарда рублей фонтан

В Москве на ВДНХ загорелся фонтан «Каменный цветок», который открыли после реставрации длиной в год.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Путин упростил получение российских паспортов для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено 24 апреля в 08:17
Происшествия

Варвара Караулова вышла из колонии по УДО

Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, в субботу освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 01:38
Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Трампа бросили телефон во время выступления

Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Хоккей

Таварес и Стоун сыграют за сборную Канады на ЧМ-2019

Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.
Обновлено вчера в 23:18
Религия

Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима

Обновлено 25 апреля в 07:00
Хоккей

«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли нынешнего сезона.
Обновлено в 00:30
Общество

Москвичей предупредили о массовом появлении комаров

"Сейчас их небольшое количество, массовый лет начнется в конце мая - начале июня, когда комары из личиночной стадии, которые живут в стоячих водоемах, превратятся во взрослых и будут искать себе пропитание для того, чтобы отложить яйца для нового поколения", - отметили в Мосприроде.
Обновлено вчера в 20:28
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено вчера в 00:34
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли шесть человек

Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:50
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Актриса Анна Старшенбаум в день рождения призналась, что ни одна её мечта так и не сбылась

Актриса призналась, ей так и не удалось воплотить в жизнь ни одно из своих мечтаний, поэтому она уже не надеется на счастливую сказку, принимает реальность, а мечты «отпускает в небо».
Обновлено в 01:59
Политика

Мария Бутина вернется домой в ноябре

Обновлено вчера в 14:19
Политика

Названы причины отказа Зеленского от встречи с Путиным тет-а-тет

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен провести свою первую встречу с российским лидером Владимиром Путиным исключительно при «свидетелях», отказавшись от переговоров наедине.
Обновлено вчера в 17:44
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета

Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Прапорщик из Екатеринбурга стала главной красоткой Росгвардии

Первый всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии» выиграла прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова.
Обновлено вчера в 10:05
Футбол

Дубли Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Хаддерсфилдом»

Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек

Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Общество

В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации

Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего", сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

На Ленинском проспекте перевернулся автомобиль

В Кировском районе Петербурга перевернулся автомобиль Daewoo Nexia. Авария произошла около полуночи возле дома №128 по Ленинскому проспекту.
Обновлено вчера в 17:53
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Мемфис Депай
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Лион» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года. В 2015 году был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football. Отличается высокой скоростью, дриблингом, мощным ударом и техникой обработки мяча.
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