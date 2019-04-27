Футбол
«Лион» в большинстве одержал волевую победу над «Бордо»Sportbox.RU вчера в 16:41
В первом матче 34-го тура чемпионата Франции «Лион» одержал волевую победу над «Бордо». Мемфис Депай вывел «Лион» вперед, однако на его точный удар хозяева ответили голами Жимми Бриана и Николя Де Преви.
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Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Общество
В Новосибирске двух школьников вызвали в полицию из-за футболок
Автор коллекции футболок, школьник 16-летний Никита Дмитриев, пояснил, что он против стрельбы в школах, коллекция была посвящена «Колумбайну», чтобы привлечь внимание к этой проблеме.
Обновлено в 00:02
Наука
Манипулятор со структурой позвоночника научили сопротивляться кручению
Структура из чередующихся 3D-печатных «позвонков» позволяет манипулятору изгибаться в двух направлениях и сопротивляться кручению.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
На ВДНХ загорелся отреставрированный за 1,2 миллиарда рублей фонтан
В Москве на ВДНХ загорелся фонтан «Каменный цветок», который открыли после реставрации длиной в год.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Путин упростил получение российских паспортов для жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено 24 апреля в 08:17
Происшествия
Варвара Караулова вышла из колонии по УДО
Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, в субботу освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 01:38
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Трампа бросили телефон во время выступления
Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Хоккей
Таварес и Стоун сыграют за сборную Канады на ЧМ-2019
Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.
Обновлено вчера в 23:18
Религия
Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима
Обновлено 25 апреля в 07:00
Хоккей
«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии
Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли нынешнего сезона.
Обновлено в 00:30
Общество
Москвичей предупредили о массовом появлении комаров
"Сейчас их небольшое количество, массовый лет начнется в конце мая - начале июня, когда комары из личиночной стадии, которые живут в стоячих водоемах, превратятся во взрослых и будут искать себе пропитание для того, чтобы отложить яйца для нового поколения", - отметили в Мосприроде.
Обновлено вчера в 20:28
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено вчера в 00:34
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли шесть человек
Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:50
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Актриса Анна Старшенбаум в день рождения призналась, что ни одна её мечта так и не сбылась
Актриса призналась, ей так и не удалось воплотить в жизнь ни одно из своих мечтаний, поэтому она уже не надеется на счастливую сказку, принимает реальность, а мечты «отпускает в небо».
Обновлено в 01:59
Политика
Мария Бутина вернется домой в ноябре
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Названы причины отказа Зеленского от встречи с Путиным тет-а-тет
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен провести свою первую встречу с российским лидером Владимиром Путиным исключительно при «свидетелях», отказавшись от переговоров наедине.
Обновлено вчера в 17:44
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета
Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Прапорщик из Екатеринбурга стала главной красоткой Росгвардии
Первый всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии» выиграла прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова.
Обновлено вчера в 10:05
Футбол
Дубли Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Хаддерсфилдом»
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек
Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего", сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
На Ленинском проспекте перевернулся автомобиль
В Кировском районе Петербурга перевернулся автомобиль Daewoo Nexia. Авария произошла около полуночи возле дома №128 по Ленинскому проспекту.
Обновлено вчера в 17:53