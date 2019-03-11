«Лион» в Барселоне поддержат 5 тысяч болельщиковSoccer.ru вчера в 02:33

«Лион» в Барселоне поддержат 5 тысяч болельщиков

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Происшествия Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.

Происшествия В Шереметьево самолет зацепил крылом мачту освещения В московском аэропорту Шереметьево грузовой самолет Boeing 747 зацепил краем крыла мачту освещения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Происшествия Возгорание на газопроводе в ХМАО прекратилось Газ на участке газопровода в районе поселка Сосновка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полностью выгорел, в ближайшее время начнутся восстановительные работы.

Общество Электронные сигареты в России приравняют к обычным В целом антитабачная концепция на ближайшие 15 лет предусматривает повышение стоимости табачных изделий, меры поддержки предпринимателей, отказывающихся от их продажи, ужесточение требований к упаковке и составу сигарет, информирование населения о вреде табака, оказание помощи тем, кто желает бросить курить и многое другое.

Политика Конгрессмены США приняли два закона для противодействия России Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.

Общество «Ъ»: контроль за поставками продуктов в госучреждения могут ужесточить Контроль за поставками продуктов в госучреждения соцсферы может быть ужесточен из-за массовой вспышки дизентерии в московских детских садах.

Экономика Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).

Общество Названы регионы с самой большой численностью населения Москва стала абсолютным лидером по численности населения среди российских регионов, сообщил RT со ссылкой на данные Росстата.

Политика Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым, рассказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Политика Мораторий на смертную казнь планируют ввести в Калифорнии Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом 13 марта может объявить мораторий на смертную казнь.

Политика США отказались приостановить полеты Boeing 737 MAX Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось приостановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 после двух авиакатастроф.

Происшествия На западе Москвы изнасиловали двух женщин На западе Москвы изнасиловали и ограбили двух женщин.

Происшествия В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.

Армия и оружие Роскосмос откладывает на лето запуск спутников «Гонец-М» Причиной стало отсутствие необходимых комплектующих, которые поставляли украинские предприятия, пояснил источник агентства РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли.

Происшествия У студента в петербургской парадной отобрали почти миллион рублей Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники связали молодого человека пластиковыми хомутами, после чего забрали у него сумку, в которой находилось около 950 тыс. рублей, принадлежащих отцу студента.

Политика В ООН рассказали об «атмосфере запугивания» на Украине В преддверии выборов президента страны на Украине царит «атмосфера запугивания», которая не позволяет гражданам открыто выражать несогласие с политикой действующей власти.

Происшествия Руководство районного отдела ГИБДД в Кузбассе подозревают в коррупции Автоинспекторам инкриминируют п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Общество «Яндекс.Такси» тестирует выплату водителям фиксированного дохода Дополнительные выплаты водителям агрегатора тестируются в регионах, включая Воронеж, Казань, Волгодонск, подтверждает директор таксопарка «Букет» (партнер «Яндекс.Такси») Денис Огнев.

Происшествия Дело возбудили против медцентра в Барнауле после неудачной пластики В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении частной медицинской клиники, где частично изуродовали лицо пациентке.

Политика Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit Парламент Великобритании проголосовал против соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй с Евросоюзом по условиям Brexit.

Общество Первые беспилотные автомобили появятся на улицах Москвы в мае На улицы Москвы и Казани в конце апреля — в начале мая 2019 года выйдут первые автомобили-беспилотники, Всего на столичные магистрали выйдут около 150 беспилотных автомобилей, пишет «Вечерняя Москва».