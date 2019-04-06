Футбол

«Лион» уступил «Дижону» на своем полеСоветский спорт 13:08

Лион на своем поле принимал Дижон. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1. В составе хозяев единственный мяч забил полузащитник Мартен Терье.
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«Лион» уступил «Дижону» на своем поле

Советский спорт13:08

«Дижон» победил «Лион» благодаря дублю Саида

Спорт-Экспресс13:04

«Лион» на своем поле уступил «Дижону»

Матч ТВ12:54

«Лион» проиграл аутсайдеру чемпионата Франции из-за двух автоголов

Sport24.ru13:03

«Лион» на своём поле проиграл «Дижону»

Чемпионат12:52

«Лион» из-за двух автоголов проиграл «Дижону» в чемпионате Франции

РИА Новости13:03

Чемпионат Франции. «Монако» сыграл вничью с «Генгамом», «Лион» проиграл «Дижону»

Sports.ruвчера в 14:15
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Футбол

Георгий Мелкадзе: «Чемпионская гонка для „Спартака“ не закончилась»

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России не согласился с тем, что счет соответствовал игре.
Обновлено в 15:14
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика

Нетаньяху пообещал аннексировать поселения на Западном берегу Иордана

Выполнить обещание премьер-министр собирается, объявив суверенитет Израиля над поселениями Западного берега, где живут сотни тысяч граждан еврейского государства.
Обновлено в 14:32
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Футбол

Ювентус — Милан 2:1

Обновлено в 13:54
Игры

Энтузиаст превратил Doom в один длинный коридор

Обновлено в 08:55
Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
Авто

Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей

Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах

На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.
Обновлено в 03:36
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Происшествия

В Иране на подводной лодке произошел взрыв

Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете

Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
Политика

Координатор ОБСЕ обсудил с властями ЛНР гуманитарные вопросы

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш на встрече в Луганске с представителями властей самопровозглашенной Луганской народной республики обсудил ряд вопросов гуманитарной сферы, сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях новейшего комплекса крылатых ракет "Нептун".
Обновлено вчера в 08:58
Футбол

Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова

Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 13:21
Общество

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено вчера в 09:22
Футбол

Мостовой: «ЦСКА победил за счет индивидуальных ошибок „Спартака“»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от ЦСКА со счетом 0:2 в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:56
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес

Наталья Рудова покорила поклонников своим полуобнаженным телом

«Хорошо выглядите», - отметил один из подписчиков. Читайте также о том, что поклонники подозревают Анну Седокову в новой беременности.
Обновлено в 09:35
Транспорт

Автомобилей каршеринга в Москве станет больше к концу года

Количество автомобилей каршеринга до конца текущего года увеличится до 25 тысяч машин, написал в микроблоге в Twitter Сергей Собянин.
Обновлено в 12:06
Политика

Путину показали исследование об обуви и бедности россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Авто

Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»

Компания Toyota презентовала особую версию кроссовера C-HR для «меломанов».
Обновлено в 03:50
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Хоккей

Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» во втором овертайме обыграл «Авангард»

Обновлено в 14:09
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».
Обновлено в 11:10
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Политика

Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено вчера в 12:50
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