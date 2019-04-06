Футбол
«Лион» уступил «Дижону» на своем полеСоветский спорт 13:08
Лион на своем поле принимал Дижон. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1. В составе хозяев единственный мяч забил полузащитник Мартен Терье.
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Происшествия
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Обновлено в 06:47
Футбол
Руководство «Торпедо»: «Поливание водой болельщиков на трибунах — это вопиющие меры»
Во время игры 18-го тура ПФЛ между «Квантом» из Обнинска и «Торпедо» (1:2) болельщиков московской команды облили водой из пожарного брандспойта за нарушение правопорядка.
Обновлено в 13:07
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Футбол
«Реал» одержал волевую победу над «Эйбаром»
«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 31-го тура чемпионата Испании. «Реал» (60 очков) располагается на третьем месте, «Эйбар» (39 очков) - 11-й.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах
На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.
Обновлено в 03:36
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Футбол
Пьяный фанат «Спартака» задержан за плевок в полицейского
Как стало известно «Чемпионату», на территории стадиона «Открытие Арена» перед матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА в состоянии алкогольного опьянения был задержан болельщик красно-белых.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Стало известно об активизации молодежных группировок в России
Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»
"Краснодар" одолел самарские "Крылья Советов" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:40
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Авто
Удлиненный Volkswagen T-Cross пользуется ажиотажным спросом
Удлиненная версия кроссовера Volkswagen T-Cross, прием заказов на которую начался в Китае в марте, вызвала настоящий ажиотаж на рынке.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Кальюлайд
Дмитрий Песков сегодня обозначил вопросы, которые планирует обсудить Владимир Путин с эстонским лидером Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион
Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Происшествия
У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет
Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Культура
Умер Любомир Крыса
Во Львове умер известный фотограф и фотохудожник, заслуженный сотрудник культуры Украины Любомир Крыса, передает УНН.
Обновлено в 13:04
Политика
Порошенко и Зеленский сдали кровь на анализы перед дебатами
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко, брат нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, предложил кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому перед дебатами пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency).
Обновлено вчера в 09:25
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42