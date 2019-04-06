Футбол

«Лион» уступил «Дижону» на своем полеСоветский спорт 13:08

Лион на своем поле принимал Дижон. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1. В составе хозяев единственный мяч забил полузащитник Мартен Терье.
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«Лион» уступил «Дижону» на своем поле

Советский спорт13:08

Чемпионат Франции. «Монако» в гостях у «Генгама», «Лион» проиграл «Дижону»

Sports.ruвчера в 14:15

«Лион» из-за двух автоголов проиграл «Дижону» в чемпионате Франции

РИА Новости13:03

«Лион» проиграл аутсайдеру чемпионата Франции из-за двух автоголов

Sport24.ru13:03

«Лион» на своём поле проиграл «Дижону»

Чемпионат12:52

«Лион» на своем поле уступил «Дижону»

Матч ТВ12:54

«Дижон» победил «Лион» благодаря дублю Саида

Спорт-Экспресс13:04
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Происшествия

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Футбол

Руководство «Торпедо»: «Поливание водой болельщиков на трибунах — это вопиющие меры»

Во время игры 18-го тура ПФЛ между «Квантом» из Обнинска и «Торпедо» (1:2) болельщиков московской команды облили водой из пожарного брандспойта за нарушение правопорядка.
Обновлено в 13:07
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Футбол

«Реал» одержал волевую победу над «Эйбаром»

«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 31-го тура чемпионата Испании. «Реал» (60 очков) располагается на третьем месте, «Эйбар» (39 очков) - 11-й.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах

На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.
Обновлено в 03:36
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Обновлено 03 апреля в 11:11
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Футбол

Пьяный фанат «Спартака» задержан за плевок в полицейского

Как стало известно «Чемпионату», на территории стадиона «Открытие Арена» перед матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА в состоянии алкогольного опьянения был задержан болельщик красно-белых.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Общество

Стало известно об активизации молодежных группировок в России

Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Армия маршала Хафтара сообщила о взятии аэропорта Триполи

Обновлено в 08:55
Гаджеты

Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн

Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Футбол

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»

"Краснодар" одолел самарские "Крылья Советов" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:40
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Авто

Удлиненный Volkswagen T-Cross пользуется ажиотажным спросом

Удлиненная версия кроссовера Volkswagen T-Cross, прием заказов на которую начался в Китае в марте, вызвала настоящий ажиотаж на рынке.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Песков рассказал о встрече Путина и Кальюлайд

Дмитрий Песков сегодня обозначил вопросы, которые планирует обсудить Владимир Путин с эстонским лидером Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 06:34
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Обновлено в 09:34
Происшествия

Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Спорт

Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой

Обновлено в 09:18
Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Владимир Познер: «Я дал дочери пощечину, потому что она плохо ела»

Обновлено в 08:30
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Культура

Умер Любомир Крыса

Во Львове умер известный фотограф и фотохудожник, заслуженный сотрудник культуры Украины Любомир Крыса, передает УНН.
Обновлено в 13:04
Политика

Порошенко и Зеленский сдали кровь на анализы перед дебатами

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко, брат нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, предложил кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому перед дебатами пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency).
Обновлено вчера в 09:25
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Армия и оружие

В ВКС рассказали о решении проблемы с обнаружением дронов

Обновлено в 12:35
Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
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