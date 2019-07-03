Футбол
«Лион» усилился 27-летним полузащитником «Лилля»Вести.Ru 04:35
По данным transfermarkt.de, "доги" выручили на продаже 27-летнего бразильца порядка 25 миллионов евро. Как сообщает пресс-служба "Лиона", футболист уже прибыл в расположение команды, а его презентация состоится в среду, 3 июля и начнется в 15:00 по местному времени.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:57, Вашингтон
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