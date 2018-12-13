Футбол

«Лион» сыграл вничью с «Шахтером» и вышел в плей-офф ЛЧ
LiveSport.ru
вчера в 17:04

Шахтер — Лион
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
8′
Марсаль
Жуниор Мораес
22′
Давит Хочолава
Богдан Бутко
46′
65′
Набиль Фекир
68′
Набиль Фекир
72′
Бертран Траоре
Танги Ндомбеле
80′
Мемфис Депай
Мусса Дембеле
Виктор Коваленко
Оларенваджу Кайоде
83′
Марлос
Сергей Болбат
87′
Сергей Болбат
87′
89′
Набиль Фекир
Лео Дюбуа
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