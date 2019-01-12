Футбол

«Лион» сыграл вничью с «Реймсом» в матче Лиги 1
Чемпионат
16:40

Лион — Реймс
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Люмьер»
34′
Пабло Чаваррия
Набиль Фекир
Максвелл Корне
46′
Марсал
Мусса Дембеле
62′
Бертран Траоре
70′
Бертран Траоре
Мартен Терье
71′
75′
Пабло Чаваррия
Шейи Оджо
78′
Нолан Мбемба
Тристан Дингоме
83′
Томас Фоке
90′
Матье Кафаро
Ассан Камара
В матче 20-го тура чемпионата Франции «Лион» и «Реймс» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Обслуживал матч арбитр Бенуа Мийо. Счёт был открыт в первом тайме.
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