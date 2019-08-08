В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II". Обслуживал матч арбитр Рудди Букке, которому ассистировали Гийом Дебар и Жюльен Паселли.

«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»

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