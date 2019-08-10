Футбол
«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»Чемпионат вчера в 16:36
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II". Обслуживал матч арбитр Рудди Букке, которому ассистировали Гийом Дебар и Жюльен Паселли.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:21, Вашингтон
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
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Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
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Обновлено в 08:00
Происшествия
Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме
Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.
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Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
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Обновлено в 08:49
Экономика
Власти в регионах РФ получат полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора
Тариф на услуги регионального оператора утверждается отдельно.
Обновлено в 09:42
Футбол
Хавбек ПСВ Перейро рассказал, почему отказал «Спартаку»
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, по какой причине не захотел переходить в "Спартак".
Обновлено в 09:12
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
DARPA испытывает рой автономных дронов
Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) экспериментирует с использованием роя автономных дронов и наземных роботов для оказания помощи в военных миссиях.
Обновлено в 09:05
Культура
На Кубани разработают культурную афишу для школьников
Проект «Культурный норматив для школьников» направлен на духовное развитие учащихся, повышение интереса к истории и уважения к культурному наследию России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Число жертв ДТП в Астраханской области увеличилось до пяти
8 августа водитель мотоцикла в Астраханской области скончался в результате ДТП с легковым автомобилем.
Обновлено в 09:14
Технологии
FCC ещё раз заверила общественность в безопасности использования 5G
В ответ руководство FCC в недавнем заявлении заверило общественность в безопасности 5G, подчеркнув, что никаких изменений в существующие ограничения по радиочастотному излучению вноситься не будет, поскольку они и так являются одними из самых строгих в мире.
Обновлено в 09:31
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины
На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
Наука
Физики изготовили радужный катафот из наночастиц и скотча
Группа физиков из Китая и США разработали пленку, которая отражает около 40 процентов падающего белого света независимо от угла его падения, кажется однотонно-зеленой, если источник света совпадает с наблюдателем, и радужно переливается в противном случае.
Обновлено вчера в 14:00
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве
Российский актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в московскую клинику из-за осложнения после перенесенной операции.
Обновлено в 03:08
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Например, по всей России Кузнецовы занимают почетное второе место. А вот на Урале это самая распространенная фамилия.
Обновлено в 03:49
Общество
В России может появиться национальный стандарт для школьной формы
Росстандарт утвердит предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму в 2020-м году, работы в этом направлении уже ведутся.
Обновлено вчера в 03:25
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Футбол
Фалькао согласовал контракт с «Галатасараем»
Обновлено в 08:40
Политика
Трамп рассказал о содержании письма Ким Чен Ына
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын в своём письме выразил готовность начать переговоры с Вашингтоном после завершения совместных учений США и Южной Кореи.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Общество
Протесты в Москве не утихают. Что заставляет успешных людей выходить снова и снова? Интервью
10 августа оппозиция в Москве планирует очередную акцию протеста из-за отказа зарегистрировать не зависимых от мэрии кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25