Футбол

«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»Чемпионат вчера в 16:36

В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II". Обслуживал матч арбитр Рудди Букке, которому ассистировали Гийом Дебар и Жюльен Паселли.
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«Монако» без Головина разгромно проиграл «Лиону»

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«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»

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DARPA испытывает рой автономных дронов

Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) экспериментирует с использованием роя автономных дронов и наземных роботов для оказания помощи в военных миссиях.
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На Кубани разработают культурную афишу для школьников

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«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
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Трамп рассказал о содержании письма Ким Чен Ына

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын в своём письме выразил готовность начать переговоры с Вашингтоном после завершения совместных учений США и Южной Кореи.
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В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

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