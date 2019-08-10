Футбол
«Лион» разгромил «Монако», Фабрегас был удален, Головин пропускал игруКрасная весна вчера в 16:38
Красную карточку за грубый фол получил полузащитник Сеск Фабрегас. Вскоре «Лион» воспользовался численным преимуществом и удвоил счет. Гол на 37-й минуте забил Мемфис Депай, пробив из-за пределов штрафной площади.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Общество
В митинге на проспекте Сахарова участвует 15 тысяч человек
Обновлено в 08:29
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В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
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Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
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Армия и оружие
«Кинжал» впервые показали широкой публике
Обновлено в 08:05
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
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Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено 08 августа в 07:35
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
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Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
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Обновлено в 05:30
Общество
Сильный ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев
Сильные порывы ветра в пятницу и субботу повалили в Москве 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Великобритании произошло масштабное отключение электричества
Массовые отключения электричества в пятницу, 9 августа, произошли в Лондоне, ряде районов Уэльса, Мидлендсе (центральная часть страны), а также юго-западной части Великобритании.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Экс-супруг Арнтгольц высказался о своем отношении к семье
Став старше и мудрее, актер признал: его приоритеты изменились. Для Жидкова нет ничего важнее семьи.
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Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Александр Мостовой: Матч с «Ахматом» ничего хорошо «Спартаку» не предвещает
Да и в целом матч против Ахмата красно-белым ничего хорошего не предвещает.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Астраханской области
Ранее в пресс службе УМВД по Астраханской области сообщили о ДТП с четырьмя погибшими.
Обновлено в 08:28
Футбол
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В матче 7-го тура первенства ФНЛ в Красноярске местный «Енисей» сыграл вничью 2:2 с нижнекамским «Нефтехимиком».
Обновлено в 08:01
Политика
Украинских депутатов пригласили посетить Крым
«Юрию Бойко стоит сформировать четкую и понятную позицию по Крыму и запретить представителям своей партии, которая пришла к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией, делать столь провокационные и несогласованные заявления», – сказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
В Ленском районе Республики Саха (Якутия) совершил аварийную посадку вертолет Ми-8.
Обновлено в 03:17
Экономика
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Политика
Акции протеста в Москве. Александр Бородай прокомментировал волнения
На фоне акций протеста против недопуска на выборы в Московскую Городскую Думу части кандидатов, нарушивших порядок сбора подписей, многие пассионарные организации выразили свое несогласие с действиями т.н. «оппозиции».
Обновлено в 08:15