Футбол
«Лион» разгромил «Монако», Фабрегас был удален, Головин пропускал игруКрасная весна вчера в 16:38
Футбольный клуб «Лион» переиграл «Монако» 9 августа в матче 1-го тура чемпионата Франции. «Лион» повел в счете в дебюте встречи. На 5-й минуте Мусса Дембеле отправил мяч в сетку после подачи с углового.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Происшествия
Суд в Киргизии арестовал имущество телеканала Атамбаева
Обновлено в 02:18
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на «Авиадартсе»
Обновлено вчера в 04:16
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, рассказал представитель ведомства.
Обновлено в 05:11
Политика
На Украине объяснили решение пропустить российский самолёт
Украина разрешила российскому самолёту пролететь над своей территорией вопреки запрету, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить свою еду в кино
Министерство культуры предложило включить в законодательство положения, запрещающие посетителям кинотеатров приносить с собой еду на киносеансы.
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Единоборства
Макгрегор заявил, что стал миллиардером
Обновлено в 03:13
Общество
Минздрав назвал регион с наибольшим количеством беременных
Ранее Росстат представил статистику по самому популярному возрасту для рождения первенца в России. в 2018 году большинству женщин, родивших первого ребенка, было 26 лет, писал Ura.ru со ссылкой на федеральную службу госстатистики.
Обновлено в 06:37
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Футбол
Фалькао надеется на скорый переход в «Галатасарай»
Обновлено в 01:55
Футбол
Канте может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»
Участие полузащитника «Челси» Н'Голо Канте в матче 1-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.
Обновлено в 01:47
Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено вчера в 09:56
Футбол
«Рома» хочет арендовать нападающего «Реала»
Нападающий "Реала" Мариано Диас попал в сферу интересов "Ромы", информирует Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:46
Общество
В Сибири проходят акции оппозиции
Обновлено в 05:40
Гаджеты
Названа стоимость смартфона Lenovo Z6 Pro в Европе
Флагманский смартфон компании Lenovo Z6 Pro поступил в продажу в Европе.
Обновлено в 03:01
Экономика
В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги
По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Махачкале после избиения водителя скорой проведут экспертизу
Экспертиза назначена после избиения водителя скорой помощи в пригороде Махачкалы, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Алибасов не смог сказать, кто его лечил в «Склифе»
Мариана Саид Шах задала Алибасову простой вопрос, который, однако, оказался камнем преткновения для бессменного руководителя «нанайцев».
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Курганской области после ДТП с автобусом завели уголовное дело
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с рейсовым автобусом, опрокинувшимся в субботу утром в Курганской области, в результате аварии госпитализированы 5 пассажиров, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Массовое ДТП произошло на МКАД, есть пострадавшие
В результате пострадали четыре человека, сообщили в столичном УГИБДД. По данным РЕН, столкнулись две грузовые и три легковые машины.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Какие заболевания врач может диагностировать по походке?
Шаркающая походка может свидетельствовать о проблемах в позвоночнике и центральной нервной системе, мелкие шашки — о проблемах в коленях или бедрах, а иногда и о болезни Паркинсона.
Обновлено в 06:47