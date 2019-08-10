Футбол

«Лион» разгромил «Монако», Фабрегас был удален, Головин пропускал игруКрасная весна вчера в 16:38

Футбольный клуб «Лион» переиграл «Монако» 9 августа в матче 1-го тура чемпионата Франции. «Лион» повел в счете в дебюте встречи. На 5-й минуте Мусса Дембеле отправил мяч в сетку после подачи с углового.
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