Футбол
«Лион» разгромил «Монако», Фабрегас был удален, Головин пропускал игруКрасная весна вчера в 16:38
Футбольный клуб «Лион» переиграл «Монако» 9 августа в матче 1-го тура чемпионата Франции. «Лион» повел в счете в дебюте встречи. На 5-й минуте Мусса Дембеле отправил мяч в сетку после подачи с углового.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:40, Вашингтон
Политика
СМИ рассказали о «жестком уроке» Зеленскому от Путина и Меркель
Автор статьи, размещенной изданием, отмечает, что Зеленский, являющийся популистом, верит, что его талант убеждения выше и эффективнее всех вместе взятых дипломатов.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Тульской области
"Три женщины погибли, одна получила травмы в результате столкновения автомобиля Mitsubishi Lancer с деревом", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:57
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59
Здоровье
Потребности молодых врачей выясняют на круглом столе в Пскове
Главный врач медицинского учреждения, кандидат в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному округу №13 от партии «Единая Россия» Галина Неваленная рассказала, что цель мероприятия – выяснить, что необходимо сделать для того, чтобы привлекать молодых специалистов на работу в медучреждение.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Движение на МКАД затруднено из-за столкновения пяти автомобилей
На 74-м км внутренней стороны МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате чего на этом участке дороге затруднено движение, сообщается в Twitter Московского транспорта.
Обновлено в 00:48
Авто
Что будет, если поставить колеса с большим вылетом - вы точно знаете?
Вылетом называется расстояние между срединной плоскостью колеса и поверхностью, которой колесный диск примыкает к ступице.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Раскрыта причина взрыва на полигоне в Северодвинске
Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа, в 30 километрах от Северодвинска — предположительно, недалеко от поселка Ненокса, где расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.
Обновлено вчера в 17:20
Кино
Кому надо смотреть новый фильм Тарантино, а кому лучше не стоит
«Журналисты»-блогеры «демонстрировали татуировки портретов Тарантино на разных частях тела, дарили самодельные книги и коробки подмосковных сыров, не забывали рассказать о себе и своих родственниках и в конце рванули за автографами и селфи».
Обновлено вчера в 12:09
Гаджеты
Эксперты назвали 5 абсурдных мифов об iPhone
На загрузку программного обеспечения из памяти девайса тратится больше энергии, что не имеет смысла беспокоиться о влиянии работающих в фоновом режиме приложений на состояние батареи мобильного устройства.
Обновлено в 05:21
Общество
Новосибирцы вышли на акцию в поддержку москвичей «За честные выборы»
Более 100 человек вышли на митинг «За честные выборы» в Новосибирске в субботу.
Обновлено в 05:17
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением
Больше всего россиян с ожирением выявлено в 2018 году в Курганской области, меньше всего – в Якутии, следует из статистического сборника Минздрава.
Обновлено в 03:33
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Политика
В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей
Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено вчера в 07:17
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Космос
На снимках «поющей» кометы обнаружены два инопланетных корабля
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках «поющей» кометы, точное название которой 67P/Чурюмова - Герасименко, два инопланетных корабля.
Обновлено 08 августа в 08:27
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12
Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Медведь в США поджёг полицейскую машину
Обновлено в 04:07
Футбол
Анчелотти предрек «Барселоне» проблемы с Неймаром
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти предупредил своего коллегу по «Барселоне» Эрнесто Вальверде о проблемах, которые могут последовать с возможным приходом на «Камп Ноу» Неймара.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Транспорт
Движение в центре Москвы ограничено из-за митинга
Обновлено в 03:18
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» проехал 271 метр по обратной стороне Луны
Обновлено 08 августа в 01:30
Кино
Путин поздравил актёра Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 05:07
Происшествия
Пять человек погибли и восемь пострадали в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли, ещё восемь пострадали в результате ДТП с участием минивэна и легкового автомобиля на трассе Тамбов — Воронеж.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали 14 человек
Рейсовый автобус опрокинулся в Курганской области. В аварии пострадали 14 человек. Они госпитализированы, передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Финансы
МВФ не считает значительными колебания курса юаня
Значительных колебаний курса валюты жэньминьби (официальное название китайского юаня — прим. ред.) от нормальных показателей в 2018 году не замечено, сообщил 10 августа глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Китае Джеймс Дэниэл на телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен распространенному докладу МВФ о состоянии экономики Китая.
Обновлено в 03:43
Здоровье
В Югре за неделю 14 человек заболели энтеровирусным менингитом
С 29 июля по 4 августа в регионе зафиксировано 99 случаев заболевания ЭВИ. У 14 человек подтвержден диагноз энтеровирусный менингит.
Обновлено вчера в 07:58