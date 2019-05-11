Футбол

«Лион» разгромил «Марсель» в чемпионате ФранцииСпорт-Экспресс 17:03

Марсель — Лион
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Велодром»
21′
Мартен Терье
24′
Максвелл Корне
Марио Балотелли
31′
Жордан Амави
34′
Неманья Радонич
Флориан Товен
46′
Дуе Чалета-Цар
67′
Лукас Окампос
Валер Жермен
71′
75′
Набиль Фекир
Мусса Дембеле
Марио Балотелли
Димитри Пайе
78′
83′
Лео Дюбуа
Рафаэл да Силва
83′
Мартен Терье
Люка Тузар
84′
Мусса Дембеле
86′
Максвелл Корне
Кевин Стротман
87′
"Лион" разгромил "Марсель" в заключительном матче 36-го тура чемпионата Франции - 3:0. Это позволило клубу упрочить позиции в турнирной таблице, оторвавшись на 4 очка от "Сент-Этьена". "Лион" сохраняет математические шансы на второе место, дающее путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.
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