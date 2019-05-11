«Лион» разгромил «Марсель» в чемпионате ФранцииСпорт-Экспресс 17:03

"Лион" разгромил "Марсель" в заключительном матче 36-го тура чемпионата Франции - 3:0. Это позволило клубу упрочить позиции в турнирной таблице, оторвавшись на 4 очка от "Сент-Этьена". "Лион" сохраняет математические шансы на второе место, дающее путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

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