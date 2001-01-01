Французский «Лион» рассчитывает получить от возможной продажи основного полузащитника команды Набиля Фекира не менее € 30 млн, сообщает Get French Football News. У «Лиона» пока нет конкретных предложений по трансферу капитана команды, но к нему есть интерес у двух европейских клубов.

«Лион» хочет продать Фекира не менее чем за € 30 млн

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