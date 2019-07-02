Футбол

«Лион» рассчитывает продать Фекира не менее чем за 30 миллионов евроМатч ТВ вчера в 22:49

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Клуб рассчитывает продать игрока летом не менее чем за 30 миллионов евро, сообщает Get French Football News. По данным источника, «Лион» не получал пока официальных запросов по трансферу хавбека. Ранее в руководстве клуба подтвердили, что отпустят Фекира.
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