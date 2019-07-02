Клуб рассчитывает продать игрока летом не менее чем за 30 миллионов евро, сообщает Get French Football News. По данным источника, «Лион» не получал пока официальных запросов по трансферу хавбека. Ранее в руководстве клуба подтвердили, что отпустят Фекира.

«Лион» рассчитывает продать Фекира не менее чем за 30 миллионов евро

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.

Общество Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права» Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.

Происшествия В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.

Происшествия В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек Более 1,2 тыс. человек обратились за медицинской помощью во время наводнения в Иркутской области, более 190 из них были госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону во вторник.

Происшествия В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.

Политика Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.

Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.

Политика В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.

Экономика Цены на мясо могут подскочить на 10% О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».

Хоккей Бобровский официально стал голкипером «Флориды» Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.

Политика Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Политика Медведев поддержал создание особой экономической зоны в Башкирии Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о создании в Башкирии особой экономической зоны.

Гаджеты Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.

Экономика Правительство рассмотрит законопроект о либерализации ОСАГО 4 июля Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о либерализации системы ОСАГО.

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Авто В России запретили праворульные автомобили В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.

Технологии Google раздаст Интернет с воздушных шаров в Африке В труднодоступных районах Восточной Африки интернет планируют раздавать с помощью аэростатов.

Политика В США назревает крупный скандал из-за Трампа и Huawei Вынужденное отступление В ходе полуторачасовой беседы с лидером Китая Си Цзиньпином президент США сообщил, что снимет санкции с технологического гиганта Huawei и воздержится от дополнительных торговых ограничений против КНР.

Экономика Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.