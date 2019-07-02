Футбол
«Лион» рассчитывает продать Фекира не менее чем за 30 миллионов евроМатч ТВ вчера в 22:49
Клуб рассчитывает продать игрока летом не менее чем за 30 миллионов евро, сообщает Get French Football News. По данным источника, «Лион» не получал пока официальных запросов по трансферу хавбека. Ранее в руководстве клуба подтвердили, что отпустят Фекира.
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Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
Обновлено вчера в 12:40
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек
Более 1,2 тыс. человек обратились за медицинской помощью во время наводнения в Иркутской области, более 190 из них были госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону во вторник.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие
Трамп назвал условие вывода войск США из Афганистана
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе
Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Певица Рианна появилась на публике с округлившимся животом
Певица Рианна появилась на футбольном матче с округлившимся животом.
Обновлено в 01:12
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина
Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Хоккей
Бобровский официально стал голкипером «Флориды»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 13:52
Наука
«Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых»
Подробнее читайте: Это точно. Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Медведев поддержал создание особой экономической зоны в Башкирии
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о создании в Башкирии особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Авто
АвтоВАЗ вновь поднял цены на Lada Granta и Lada Vesta
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
Гаджеты
Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва
Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине
Обновлено вчера в 09:31
Экономика
Правительство рассмотрит законопроект о либерализации ОСАГО 4 июля
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о либерализации системы ОСАГО.
Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Обновлено вчера в 12:05
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено 30 июня в 23:03
Технологии
Google раздаст Интернет с воздушных шаров в Африке
В труднодоступных районах Восточной Африки интернет планируют раздавать с помощью аэростатов.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
В США назревает крупный скандал из-за Трампа и Huawei
Вынужденное отступление В ходе полуторачасовой беседы с лидером Китая Си Цзиньпином президент США сообщил, что снимет санкции с технологического гиганта Huawei и воздержится от дополнительных торговых ограничений против КНР.
Обновлено в 01:00
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Обновлено вчера в 13:42
Экономика
Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июля
Тарифы ЖКХ в России с 1 июля проиндексируют на 2,4% к январю 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.
Обновлено вчера в 01:19