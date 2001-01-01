Футбол
«Лион» продлит контракт с Фекиром, если не продаст его летомProstoProSport 05:39
Французский «Лион» планирует продлить контракт со своим лучшим футболистом и капитаном команды Набилем Фекиром, если не договорится о его трансфере в другой клуб в нынешнее межсезонье.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:44, Вашингтон
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский решил провести конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено в 07:05
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Вооруженные в масках напали на офис компании под Саратовом
В Энгельсском районе Саратовской области группа вооруженных людей напала на офис коммерческой организации и застрелила охранника.
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На этой неделе российские СМИ взорвала новость о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
Обновлено в 05:06
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В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
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В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества
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Обновлено в 07:07
Политика
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Политика
Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»
Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.
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Политика
Зеленский потребовал от главы фискальной службы покинуть пост
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова покинуть пост.
Обновлено в 07:37
Общество
Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней
Вихрь, кроме влаги, принесет и южное тепло: дневная температура воздуха в столице повысится до 22-25 градусов, подчеркивается в прогнозе.
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Раскрыты предполагаемые характеристики 7-нм видеочипа AMD Navi 14
Карта имеет идентификатор AMD 7340:C1 и оснащена видеопамятью объёмом 4 ГБ. Предполагается, что шина памяти составляет 128 или 256 бит.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Спорт
Стал известен соперник сборной России в полуфинале Лиги Наций
Сегодня сборная России по волейболу уступила команда США со счетом 3:0 в матче группового этапа «Финала шести» Лиги Наций.
Обновлено в 00:05
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Кабмин утвердил перенос выходных дней в 2020 году, а также опубликовало календарь рабочих и праздничных дней на следующий год.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Полиция Парижа вытеснила протестующих мигрантов из Пантеона
Полиция Парижа пресекла акцию протеста нелегальных мигрантов в Пантеоне, вытеснив всех участников на улицу.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26
По меньшей мере 26 человек погибли в результате теракта в отеле сомалийского города Кисмайо, расположенного в автономном штате Джубаленд.
Обновлено в 05:11
Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в молодежном первенстве
Зенит обыграл Тамбов (2:1) в матче первого тура молодежного первенства. Все голы в матче были забиты во втором тайме.
Обновлено в 07:17
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков
Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Футбол
«Интер» нанял отдельного тренера для Икарди и Наингголана
"Интер" нанял тренера для нападающего Мауро Икарди и полузащитника Раджи Наингголана, сообщает Tuttosport.
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Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Автоспорт
Леклер стал лучшим перед квалификацией в Сильверстоуне, Квят — 13-й
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, а его напарник Александр Албон — 10-е.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой
«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Политика
В Москве прошел митинг КПРФ в защиту Павла Грудинина
Удальцов добавил, что на акции присутствовало много полиции. Такие же митинги КПРФ ранее анонсировала в других российских городах.
Обновлено в 07:31
Авто
Кроссовер Changan CS35 Plus в России получит оцинкованный кузов
Обновлено вчера в 13:23