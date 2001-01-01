Французский «Лион» планирует продлить контракт со своим лучшим футболистом и капитаном команды Набилем Фекиром, если не договорится о его трансфере в другой клуб в нынешнее межсезонье.

«Лион» продлит контракт с Фекиром, если не продаст его летом

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