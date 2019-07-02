Футбол
«Лион» продаст Фекира за €30 млнГазета.Ru 02:20
Хавбек французского "Лиона" и сборной Франции Набиль Фекир может покинуть клуб ближайшим летним трансферным окном, сообщает "СЭ". Как уведомляет L'Equipe, французский клуб намерен расстаться с 25-летний футболистом. Руководство "Лиона" готово отдать француза не менее чем за €30 млн.
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