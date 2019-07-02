Хавбек французского "Лиона" и сборной Франции Набиль Фекир может покинуть клуб ближайшим летним трансферным окном, сообщает "СЭ". Как уведомляет L'Equipe, французский клуб намерен расстаться с 25-летний футболистом. Руководство "Лиона" готово отдать француза не менее чем за €30 млн.

Здоровье Роспотребнадзор назвал опасные для купания водоемы Кемеровской области Специалисты Роспотребнадзора рассказали о результатах проверок в местах рекреации на территории Кемеровской области и назвали список водоемов, непригодных для купания.

Происшествия Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.

Общество Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.

Общество Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.

Хоккей Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом Если информация СМИ о рекордном для российских хоккеистов в НХЛ контракте подтвердится, Артемий Панарин обойдет Никиту Кучерова, ставшего лучшим игроком сезона Лиги.

Политика ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом в депутаты Рады Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Верховной рады журналиста и видеоблогера Анатолия Шария.

Энергетика Газпром планирует ввести в России семь новых станций СПГ Важной работой Газпром считает работу по малотоннажному СПГ. Введены станции по СПГ в Калининграде, в Петергофе, Екатеринбурге.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Происшествия В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.

Кино Опубликован трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» Первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» появился на платформе YouTube. Режиссером продолжения культовой картины стал Джейк Кэздан.

Происшествия В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Шоу-бизнес Николай Басков прервал гастрольную деятельность из-за смерти отца На 68-м году жизни умер отец Николая Баскова – Виктор Владимирович. Причины смерти пока неизвестны.

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Происшествия В Екатеринбурге на Уралмаше прозвучали выстрелы. Убит молодой мужчина По словам очевидцев, разместивших анонимный пост в паблике «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», двое молодых людей двумя выстрелами застрелили молодого мужчину.

Экономика Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".

Армия и оружие Россия начала производство новейших комплексов С-500 В России началось производство систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500, об этом заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Происшествия Финские пограничники задержали пьяную россиянку в резиновой лодке Пьяную россиянку на резиновой лодке задержали финские пограничники. Ее подозревают в незаконном пересечении границы.

Авто В Шанхае презентовали электрическую модель Porsche Taycan Компания Porsche решила за три недели посетить три континента, чтобы презентовать электрическую версию модели Taycan.

Происшествия В Петербурге избили кандидата в депутаты муниципалитета «Черная речка» Ударили кандидата от партии "Яблоко" Александра Шаталина. Об этом 2-го июля рассказало издание "Znak.ru" со ссылкой на очевидцев.

Политика Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.

Политика В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.