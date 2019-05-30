Футбол

«Лион» пробился в групповой этап ЛЧ благодаря победе «Челси» в ЛЕSports.ru вчера в 18:41

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, вчера
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
"Челси" был сильнее "Арсенала" в финале Лиги Европы (4:1). Благодаря победе "синих" в групповой этап Лиги чемпионов автоматически пробился "Лион" как третья команда из пятого по силе чемпионата в рейтинге УЕФА, поскольку "Челси" попал в ЛЧ через АПЛ и не нуждается в дополнительной путевке.
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