«Лион» пробился в групповой этап ЛЧ благодаря победе «Челси» в ЛЕSports.ru вчера в 18:41

"Челси" был сильнее "Арсенала" в финале Лиги Европы (4:1). Благодаря победе "синих" в групповой этап Лиги чемпионов автоматически пробился "Лион" как третья команда из пятого по силе чемпионата в рейтинге УЕФА, поскольку "Челси" попал в ЛЧ через АПЛ и не нуждается в дополнительной путевке.

«Лион» пробился в групповой этап ЛЧ благодаря победе «Челси» в ЛЕ

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Экономика Власти Китая приостановили закупки сои в США Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.

Происшествия Чеченского киллера оправдали после заступничества Кадырова Свердловский суд вынес оправдательный приговор чеченцу Мовсуру Хасаеву, которого обвиняли в убийстве криминального авторитета в Екатеринбурге.

Шоу-бизнес Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Шоу-бизнес Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.

Футбол РПЛ стала 6-й футбольной лигой Европы по доходам Российская футбольная Премьер-лига заняла шестое место в Европе по доходу за сезон-2017/18 среди европейских чемпионатов в сезоне-2017/18.

Армия и оружие В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.

Музыка Арнольд Шварценеггер зачитал рэп о самом себе Австрийский певец Андреас Габалье снял клип на песню, посвящённую Арнольду Шварценеггеру и его карьере.

Политика Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).

Происшествия Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Происшествия Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.

Космос Астрономы объяснили происхождение астероидных частиц По причине столкновения создавались планеты и их спутники, а остаточные вещества формировали астероидные пояса между планетами.

Общество Росрыболовство начало расследование из-за обмеления Волги Как сообщает Средневолжское территориальное управление Росрыболовства, в последнее время жители Самарской, Ульяновской областей и республики Татарстана обеспокоены «катастрофическим маловодьем в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах».

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.

Игры Microsoft анонсировала Xbox Game Pass для PC Больше о Xbox Game Pass для PC компания расскажет 9 июня в рамках конференции Microsoft на E3 2019.

Происшествия СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.

Политика Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц «В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.