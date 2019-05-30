Футбол

«Лион» пробился в групповой этап ЛЧ благодаря победе «Челси» в ЛЕSports.ru вчера в 18:41

"Челси" был сильнее "Арсенала" в финале Лиги Европы (4:1). Благодаря победе "синих" в групповой этап Лиги чемпионов автоматически пробился "Лион" как третья команда из пятого по силе чемпионата в рейтинге УЕФА, поскольку "Челси" попал в ЛЧ через АПЛ и не нуждается в дополнительной путевке.
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Победа «Челси» в Лиге Европы помогла «Лиону» попасть в групповую стадию ЛЧ

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Определились все клубы, получившие прямую путевку в еврокубки на следующий сезон

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«Лион» попал в групповой этап ЛЧ благодаря победе «Челси» в финале ЛЕ

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Определились все клубы, получившие прямую путевку в еврокубки на следующий сезон

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«Лион» сыграет в групповом этапе ЛЧ благодаря победе «Челси» в финале ЛЕ

RT на русскомвчера в 18:12

«Лион» попал напрямую в групповую стадию Лиги чемпионов благодаря победе «Челси» в финале ЛЕ

Sport24.ruвчера в 17:02

«Лион» пробился в групповой этап ЛЧ благодаря победе «Челси» в ЛЕ

Sports.ruвчера в 18:41
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Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка Стэнли

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Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура

Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
Обновлено в 04:47
Политика

Президент России наградил прокурора Волгоградской области

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Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж

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Спорт

Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
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За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
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Компания Suzuki начинает продажи новой специальной серии кроссовера SX4 — Tabi powered by Pioneer.
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В Кремле видят общую неблагоприятную обстановку в мировой экономике, однако в целом макроэкономическая ситуация в РФ поддерживается в абсолютно стабильном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Психологи рассказали, как снизить стресс перед ЕГЭ

Психологи и эксперты рассказали "РГ", что поможет справиться с волнением во время единых госэкзаменов.
Обновлено в 01:01
Экономика

Россияне взяли рекордный объем автокредитов

Самое большое количество выданных автокредитов в апреле взяли жители Москвы (7,6 тысячи), Санкт-Петербурга (5,7 тысячи), Московской области (5,4 тысячи), а также в Республиках Татарстан (4,7 тысячи) и Башкортостан (4,1 тысячи).
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Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

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Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

Бывшая прима Большого театра балерина Анастасия Волочкова сообщила об этом в своем Instagram-аккаунте.
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В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте

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Шоу-бизнес

Жены Краско оставили его без жилья, сообщили СМИ

Дачу 88-летнего актера Ивана Краско захватили родственники, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на соседа артиста.
Обновлено в 05:23
Футбол

Касильяс поздравил Чеха с завершением карьеры

Вратарь «Порту» Икер Касильяс в своём «твиттере» обратился к голкиперу «Арсенала» Петру Чеху, который накануне, 29 мая, провёл последний матч в профессиональной карьере.
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Армия и оружие

Под Волгоградом показали сверхмощный военный тягач КЭТ-Л1

На полигоне "Прудбой" в Волгоградской области состоялась первая демонстрация военного тягача КЭТ-Л1.
Обновлено в 05:06
Транспорт

Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города

Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
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Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом

Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.
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Футбол

«Уфа» – «Томь». Текстовая трансляция начнется в 17:00

«Уфа» принимает «Томь» в первом стыковом матче за место в премьер-лиге. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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Наука

Ученые сделали лазер в среднем ИК-диапазоне мощнее в 1,5 раза

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Общество

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В итальянском поселении Панца, расположенном на острове Искья, скончалась собака Николетта, которая свыше десять лет прожила возле могилы своего хозяина.
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Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
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В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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