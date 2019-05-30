Футбол
«Лион» пробился в групповой этап ЛЧ благодаря победе «Челси» в ЛЕSports.ru вчера в 18:41
"Челси" был сильнее "Арсенала" в финале Лиги Европы (4:1). Благодаря победе "синих" в групповой этап Лиги чемпионов автоматически пробился "Лион" как третья команда из пятого по силе чемпионата в рейтинге УЕФА, поскольку "Челси" попал в ЛЧ через АПЛ и не нуждается в дополнительной путевке.
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«Лион» попал напрямую в групповую стадию Лиги чемпионов благодаря победе «Челси» в финале ЛЕ
Sport24.ruвчера в 17:02
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