Футбол
«Лион» приобрел бразильского полузащитника у «Лилля»Спорт-Экспресс 05:54
"Лилль" на своем официальном сайте объявил о переходе в "Лион" бразильского полузащитника Тиагу Мендеса. Срок контракта 27-летнего футболиста и сумма трансфера не указываются.
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Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 09:36
Энергетика
«Газпром» подписал пятилетний контракт на покупку газа у Туркмении
Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Ранее замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский сообщал, что Россия и Туркмения обсуждают возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа, поставки по которому могут начаться со второго полугодия 2019 года.
Обновлено в 08:52
Экономика
Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя
Текущий кредитный рейтинг «Рольфа» агентство оставило на уровне B1, однако предупредило, что может снизить его, если действия СК приведут к «существенным прямым финансовым потерям компании или ухудшению ее финансовой ликвидности, операционных показателей или финансового профиля».
Обновлено в 12:26
Гаджеты
Представлены новые смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Футбол
Пашалич продлил контракт с «Челси»
Полузащитник Марио Пашалич подписал новый контракт с Челси, сообщает официальный сайт английского клуба.
Обновлено в 12:51
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Общество
Собянин: программа реновации не решит проблему недостатка жилья в Москве
Программа реновации жилья в Москве не создаст переизбытка жилых площадей в столице, а также не спровоцирует прибытие большого числа мигрантов ввиду высокой стоимости квадратного метра в новых домах.
Обновлено в 12:37
Политика
Карасин назвал заявления президента Грузии о России непозволительными
Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили по России произвели эффект разорвавшейся бомбы, глава государства не должен позволять себе такие высказывания, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Екатеринбурге убит экс-глава киргизской диаспоры
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Турция усиливает свою военную группировку на территории Сирии
Анкара потребовала у России взять под контроль сирийские войска, принять меры по предотвращению дальнейших обстрелов наблюдательного пункта ВС Турции.
Обновлено в 07:47
Футбол
«Манчестер Сити» приобрёл футболиста «Атлетико» за €70 млн
Отмечается, что англичане выплатили отступные за игрока в размере €70 млн.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге
Обновлено в 11:09
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Авто
Новый Chevrolet Monza на платформе Lacetti пользуется спросом
Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.
Обновлено в 02:55
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Транспорт
Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»
Базовой моделью для нового трамвая послужил низкопольный вагон 71-415, который после проведения испытаний и сертификации в начале 2019 года запущен в серийное производство.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Власти оценили ущерб от наводнения в Иркутской области
Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что сумма нанесенного поводком ущерба составляет 29 млрд рублей.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Штурмовик ВВС США сбросил три бомбы над Флоридой
Американский самолет ВВС A-10C Thunderbolt II нечаянно сбросил на Флориду учебные бомбы из-за столкновения с птицей.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 18
Жертвами паводков в Иркутской области, по последним данным, стали 18 человек.
Обновлено вчера в 08:01
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Спикером Европарламента избран итальянский социал-демократ Давид Сассоли. Об этом свидетельствует информация на сайте Европарламента.
Обновлено в 09:37
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Авто
В России продажи Haval выросли на 300%
В целом с января по июнь 2019 года в России было продано 3492 автомобиля Haval – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51