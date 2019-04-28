Футбол
«Лион» предложил пост главного тренера ВенгеруБомбардир.ру вчера в 23:25
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe. Назначение может состояться по окончании сезона.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Обновлено вчера в 15:54
Здоровье
На авиабазе Хмеймим отметили Пасху
Обновлено в 09:13
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Лобода наградила проигравших в финале «Голоса» детей
Встреча прошла вместе с Аллой Пугачевой, которая наградила детей «Золотыми звездами Аллы» — премией, учрежденной Пугачевой в 2005 году, для молодых исполнителей и признанных музыкантов.
Обновлено в 10:08
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Футбол
Зенит — Крылья Советов 3:2 (Перерыв)
Обновлено в 08:27
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Лолита сообщила о слежке за ней
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН
В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области RT сообщили, что на место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОНа.
Обновлено в 09:58
Гаджеты
На официальных изображениях показали складной смартфон Moto RAZR 2019
На просторах Сети оказались обнародованы официальные изображения складного смартфона Moto RAZR 2019 от компании Motorola.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Эквадор обменял Ассанжа на кредит МВФ, считает его отец
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что Эквадор мог обменять его сына на кредит Международного валютного фонда.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Разработчик самолета МС-21 опубликовал видео его полета
Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который 27 апреля совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 07:23
Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына
Обновлено в 07:29
Политика
НТВ анонсировал шоу про магию с Владимиром Зеленским
С 3 мая телеканал НТВ начнет показывать шоу «Магия», ведущим которого стал шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:15
Футбол
«Ротор» забил первый гол в матче со «СКА-Хабаровск»
Обновлено в 07:38
Политика
ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского
Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 09:17
Происшествия
Смертельное ДТП у «Лахта-центра» попало на видео
Авария произошла около двух часов ночи 28 апреля у дома №1 по Лахтинскому проспекту.
Обновлено в 08:31
Политика
На Украине ожидают повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС
Ранее, академическое профильное издание Energy Research & Social Science опубликовало собственное исследование, согласно которому вероятность крупной техногенной катастрофы, подобной Чернобыльской, достигнет 80% в самые ближайшие годы.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронили под фамилией Александра Благонравова
Отечественную актрису Ирину Цывину похоронили под фамилией ее последнего супруга Александра Благонравова.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Футбол
«Зенит-2» разгромил «Краснодар-2» в матче первенства ФНЛ
Петербургский "Зенит-2" разгромил на своем поле "Краснодар-2" в матче 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 07:06