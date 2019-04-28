Футбол

«Лион» предложил пост главного тренера ВенгеруБомбардир.ру вчера в 23:25

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe. Назначение может состояться по окончании сезона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Венгер может стать главным тренером «Лиона»

Советский спорт02:05

СМИ: «Лион» предложил Венгеру возглавить клуб

RT на русскомвчера в 18:59

СМИ: «Лион» предложил Венгеру пост главного тренера

Матч ТВвчера в 19:27

«Лион» предложил Венгеру пост главного тренера

Sport24.ruвчера в 19:20

Венгер может возобновить тренерскую деятельность во Франции

Газета.Ruвчера в 20:30

«Лион» предложил Венгеру пост главного тренера

Чемпионатвчера в 18:13

«Лион» хочет назначить Венгера

Евро-футбол.рувчера в 16:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Обновлено вчера в 15:54
Здоровье

На авиабазе Хмеймим отметили Пасху

Обновлено в 09:13
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Лобода наградила проигравших в финале «Голоса» детей

Встреча прошла вместе с Аллой Пугачевой, которая наградила детей «Золотыми звездами Аллы» — премией, учрежденной Пугачевой в 2005 году, для молодых исполнителей и признанных музыкантов.
Обновлено в 10:08
Автоспорт

Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»

Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

Обновлено в 07:43
Футбол

Зенит — Крылья Советов 3:2 (Перерыв)

Обновлено в 08:27
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Лолита сообщила о слежке за ней

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области RT сообщили, что на место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОНа.
Обновлено в 09:58
Гаджеты

На официальных изображениях показали складной смартфон Moto RAZR 2019

На просторах Сети оказались обнародованы официальные изображения складного смартфона Moto RAZR 2019 от компании Motorola.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Эквадор обменял Ассанжа на кредит МВФ, считает его отец

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что Эквадор мог обменять его сына на кредит Международного валютного фонда.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

Разработчик самолета МС-21 опубликовал видео его полета

Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который 27 апреля совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 07:23
Политика

Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына

Обновлено в 07:29
Политика

НТВ анонсировал шоу про магию с Владимиром Зеленским

С 3 мая телеканал НТВ начнет показывать шоу «Магия», ведущим которого стал шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:15
Футбол

«Ротор» забил первый гол в матче со «СКА-Хабаровск»

Обновлено в 07:38
Политика

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Обновлено в 06:24
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Обновлено в 05:05
Политика

ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского

Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 09:17
Происшествия

Смертельное ДТП у «Лахта-центра» попало на видео

Авария произошла около двух часов ночи 28 апреля у дома №1 по Лахтинскому проспекту.
Обновлено в 08:31
Политика

На Украине ожидают повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС

Ранее, академическое профильное издание Energy Research & Social Science опубликовало собственное исследование, согласно которому вероятность крупной техногенной катастрофы, подобной Чернобыльской, достигнет 80% в самые ближайшие годы.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронили под фамилией Александра Благонравова

Отечественную актрису Ирину Цывину похоронили под фамилией ее последнего супруга Александра Благонравова.
Обновлено в 07:35
Спорт

Дина Аверина стала первой в упражнении с обручем по итогам Кубка мира

Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Футбол

«Зенит-2» разгромил «Краснодар-2» в матче первенства ФНЛ

Петербургский "Зенит-2" разгромил на своем поле "Краснодар-2" в матче 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 07:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное