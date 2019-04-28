Футбол
«Лион» предложил пост главного тренера ВенгеруБомбардир.ру 23:25
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe. Назначение может состояться по окончании сезона.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:47, Ашберн
Музыка
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 22:22
Гаджеты
Утечка показала возможный дизайн платы видеокарты AMD Navi
Обновлено в 09:27
Здоровье
Сегодня день рождения празднует Вадим Прелатов
Сегодня кардиохирург, почетный гражданин Саратова и Саратовской области Вадим Прелатов празднует день рождения.
Обновлено в 04:44
Политика
Депутат Рады нашел причину для возможного нападения России на Украину
Россия введет на Украину войска, если новый президент страны будет давить Донбасс силой.
Обновлено в 22:45
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:35
Политика
Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в синагоге в Калифорнии задержан
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в синагоге города Поуэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния).
Обновлено в 17:53
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено в 22:14
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено в 15:09
Политика
Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистах
Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах.
Обновлено в 11:39
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Обновлено в 18:48
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Авто
Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля
Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Транспорт
Достали повышать цены в маршрутках
Напомним, что где-то с месяц назад, а точнее именно в годовщину избрания Путина президентом, цена на проезд в маршрутках Ульяновска поднялась до 23 рублей.
Обновлено в 22:27
Здоровье
Медики: Танец вприсядку позволит забыть о мужских болезнях
Обновлено в 07:57
Хоккей
«Бостон» — «Коламбус»: Панарин забросил две шайбы во втором периоде
Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Первую шайбу россиянин забросил в большинстве на 22-й минуте.
Обновлено в 21:53
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено в 21:58
Здоровье
Как бросить курить за выходные — полезные советы
Сайт "Лайфхакер" опубликовал советы для тех, кто хочет быстро бросить курить.
Обновлено в 00:31
Общество
Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера
Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Футбол
«Ренн» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти и стал победителем Кубка Франции
В серии пенальти лучше выступили футболисты «Ренна», переигравшие оппонентов со счётом 6:5. «Ренн» стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено в 17:56
Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожар
В ночь на воскресенье, 28 апреля, в селе Нечаевка Новоусманского района Воронежской области вспыхнул пожар в здании распределительного центра розничной сети "Магнит".
Обновлено в 19:32
Политика
National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и США
Для нормализации отношений между странами США могли бы заключить временное соглашение с Россией, которое затем можно будет заменить постоянным договором.
Обновлено в 23:13