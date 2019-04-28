Футбол

«Лион» предложил пост главного тренера ВенгеруБомбардир.ру 23:25

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe. Назначение может состояться по окончании сезона.
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Венгер может возобновить тренерскую деятельность во Франции

Газета.Ru20:30

«Лион» предложил Венгеру пост главного тренера

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«Лион» предложил Венгеру пост главного тренера

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RT на русском18:59

«Лион» сделал предложение Венгеру

Спорт-Экспресс18:44

СМИ: «Лион» предложил Венгеру пост главного тренера

Матч ТВ19:27

«Лион» хочет назначить Венгера

Евро-футбол.ру16:36
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Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
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