Футбол
«Лион» предложил пост главного тренера ВенгеруБомбардир.ру вчера в 23:25
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe. Назначение может состояться по окончании сезона.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:53, Ашберн
Шоу-бизнес
Андрейченко осудила Дунаевского за выход в свет с любовницей
Обновлено вчера в 15:40
Религия
Путин поздравил россиян с Пасхой
Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера
В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Наука
В Чили обнаружили самый древний человеческий след в Америке
Ученые в Чили обнаружили самый древний человеческий след на американском континенте возрастом около 15,6 тысяч лет, сообщает телеканал Telesur.
Обновлено в 03:35
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
«Совет директоров Банка России 26 апреля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых», — отмечается в сообщении.
Обновлено 26 апреля в 06:30
Политика
Сотрудники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского
Сотрудники пятизвездочного отеля в Турции в районе Бодрума рассказали РИА Новости о своих встречах с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, который там отдыхает с пятницы.
Обновлено в 04:08
Политика
Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Музыка
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
В Петербурге появилось пасхальное граффити
Обновлено в 01:59
Авто
Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года
Компания Opel сообщила, что готова вернуться на авторынок России и даже запустить локализованное производство и выпуск авто коммерческого сегмента.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»
Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено 26 апреля в 12:48
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном
Обновлено вчера в 09:04
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В США совершено вооруженное нападение на синагогу, есть погибшие
27 апреля, на исходе празднования еврейской Пасхи, в США было совершено вооруженное нападение на синагогу, расположенную в пригороде Сан-Диего.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве
Обновлено в 04:16
Музыка
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд в мировом прокате
Завершающая часть супергеройской серии фильмов от Marvel "Мстители: Финал" в первые дни проката собрала по всему миру 644 миллиона долларов и побила рекорд, установленный предыдущей частью киносаги.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Фролов хочет отобрать половину квартиры у дочери Началовой
Отец покойной Юлии Началовой Виктор сообщил, что ее бывший возлюбленный Александр Фролов требует от 12-летней Веры Алдониной, дочери певицы, половину квартиры в центральной части Москвы.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Из-за наводнения в Индонезии погибли десять человек, сообщили СМИ
Десять человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате наводнения в индонезийской провинции Бенкулу, сообщает издание Antara.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Аналитик рассказал об отношении США к НАТО в случае войны с Россией
Израильский военный эксперт Яков Кедми сообщил об отношении США к НАТО в том случае, если начнутся военные действия с Россией.
Обновлено в 02:40