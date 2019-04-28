Футбол

«Лион» предложил пост главного тренера ВенгеруБомбардир.ру вчера в 23:25

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe. Назначение может состояться по окончании сезона.
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«Лион» предложил Венгеру пост главного тренера

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«Лион» предложил Венгеру пост главного тренера

Чемпионатвчера в 18:13
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Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.
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В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера

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На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
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Обновлено 26 апреля в 06:30
Политика

Сотрудники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

Сотрудники пятизвездочного отеля в Турции в районе Бодрума рассказали РИА Новости о своих встречах с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, который там отдыхает с пятницы.
Обновлено в 04:08
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Обновлено в 02:41
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
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Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Общество

В Петербурге появилось пасхальное граффити

Обновлено в 01:59
Авто

Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года

Компания Opel сообщила, что готова вернуться на авторынок России и даже запустить локализованное производство и выпуск авто коммерческого сегмента.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»

Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
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Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

Обновлено в 05:08
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено вчера в 09:04
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Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В США совершено вооруженное нападение на синагогу, есть погибшие

27 апреля, на исходе празднования еврейской Пасхи, в США было совершено вооруженное нападение на синагогу, расположенную в пригороде Сан-Диего.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Безрассудную мать с ребенком сбили на магистрали в Казани

Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено вчера в 12:29
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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DJI отрицает, что прекратила развитие своих культовых дронов Phantom

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Обновлено в 04:16
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Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»

Обновлено 26 апреля в 22:22
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд в мировом прокате

Завершающая часть супергеройской серии фильмов от Marvel "Мстители: Финал" в первые дни проката собрала по всему миру 644 миллиона долларов и побила рекорд, установленный предыдущей частью киносаги.
Обновлено вчера в 22:40
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Фролов хочет отобрать половину квартиры у дочери Началовой

Отец покойной Юлии Началовой Виктор сообщил, что ее бывший возлюбленный Александр Фролов требует от 12-летней Веры Алдониной, дочери певицы, половину квартиры в центральной части Москвы.
Обновлено в 04:58
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Из-за наводнения в Индонезии погибли десять человек, сообщили СМИ

Десять человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате наводнения в индонезийской провинции Бенкулу, сообщает издание Antara.
Обновлено в 04:13
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Аналитик рассказал об отношении США к НАТО в случае войны с Россией

Израильский военный эксперт Яков Кедми сообщил об отношении США к НАТО в том случае, если начнутся военные действия с Россией.
Обновлено в 02:40
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Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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